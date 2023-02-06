Balıkesir'de vatandaşlar deprem bölgesi için kan bağışı yapıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 810 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.