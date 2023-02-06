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Balıkesir'de vatandaşlar deprem bölgesi için kan bağışı yapıyor

Balıkesir'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve toplamda 10 ildi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kan bağışında bulunuyor.

18:22 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Balıkesir'de kan bağışı sırası

Balıkesir'de kan bağışı sırası

Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi'nde bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vatandaşların soğukta üşümemeleri için hizmet binasını tahsis etti.

Burada, kan vermek isteyen vatandaşlara çay ve çikolata ikram edildi.

Bağışçı Zeynep Kires, AA muhabirine, Malatyalı olduğunu ve depremi duyar duymaz kan vermek için geldiğini söyledi.

Kires, "Gerçekten çok üzüldüm. Oradakilere tez zamanda Rabbim toparlanmak nasip etsin. Söyleyecek kelime bulamıyorum." dedi.



#Balıkesir
#kan bağışı
#deprem
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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Balıkesir'de vatandaşlar deprem bölgesi için kan bağışı yapıyor
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