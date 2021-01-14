Gündem Balıkesirdeki FETÖ soruşturmasında 8 zanlı itirafçı oldu
BALİKESİR

Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında 8 zanlı itirafçı oldu

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem öğretmen yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri ise etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele daire başkanlıkları tarafından FETÖ'nün "mahrem öğretmen yapılanması"na yönelik Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de düzenlen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 8'i ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

  • Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 gün önce, ikisi Milli Eğitim Bakanlığı, biri özel eğitim kurumunda görevli 3 öğretmenin yanı sıra KHK ile ihraç edilmiş bir eski öğretmen, daha önce özel okullarda öğretmenlik yapmış 3 kişinin aralarında olduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.
  • Şüphelilerden 9'u yakalanmış, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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