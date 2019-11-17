Balinayı böyle kurtardılar

Antalya’nın Finike ilçesinde sahile vuran gagalı balinanın yardımına bölgede bulunan balıkçılar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Balinanın sol gözünde bir adet kanca tespit edilerek çıkarıldı. Öte yandan, balina, yapılan işlemin ardından bulunduğu yerden kurtarılarak gözlerden kayboldu. Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi Piknik Alanı Mevkii sahile önceki gün balık tutmak için gelen vatandaşlar, sahilde zor durumda olan dev Gagalı balinasını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de geldi. Bir süre sahilde dalgalarla mücadele eden balinanın yardımına vatandaşlar ve ekipler koştu. Vatandaşlar ve ekiplerin mücadelesi ile dev Gagalı balinası sahilde dalgalardan kurtarılarak açığa çekildi. Balığın daha sonra gözlerden kaybolduğu görüldü. Balinanın sahilde mücadelesi ve kurtarıldıktan sonra uzaklaşması ise vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.

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