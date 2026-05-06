Balkonda başına mermer düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde balkonda oynarken başına mermer düşen çocuk ağır yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde balkonda oynarken başına mermer düşen çocuk ağır yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Sunay Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. 1. katın balkonunda oynayan 5 yaşındaki Miray K., koruma duvarının üzerindeki mermeri tutarak çekti. Yerinden çıkan mermer, çocuğun kafasına düştü.
Kanlar içinde kalan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.