Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı: Dilan Polat-Engin Polat ifade için adliyede

"Dilan Polat kaç yıl ceza aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca liralık kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti, mahkemede verdikleri ifadelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dilan Polat, ifadesinde şirketlerin finans işlerine eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin baktığını, kendisinin sadece reklam yüzü olduğunu öne sürdü. Eşi Engin Polat ise kara para aklama iddialarını reddederek, "Bu paraları biriktirdik, çalıştık, emek verdik." şeklinde ifade verdi. İşte konu hakkında detaylar...