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Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı: Dilan Polat-Engin Polat ifade için adliyede

Dilan Polat-Engin Polat çifti şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

14:24 - 14/11/2023 Salı
IHA
Dilan Polat- Banu Parlak- Engin Polat

Dilan Polat- Banu Parlak- Engin Polat

Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti.

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.

Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.



#Dilan Polat
#Engin Polat
#Banu Parlak
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