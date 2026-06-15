Barışa Beyrut'ta sabotaj girişimi

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Dün Lübnan'ın diğer bölgelerinde düzenlenen saldırılarda da 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda ölenlerin toplam sayısı 3 bin 783’e yükseldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise İsrail'in Hizbullah'ın her ihlali ve fırlattığı her insansız hava aracı için ateş açması gerektiğini söyledi. Aşırı sağcı bakan X'te yaptığı paylaşımda, Beyrut'un güney banliyölerine atıfta bulunarak "Dahiye titremeli" ifadelerini kullanarak zarar gören her İsrail askeri için bin Hizbullah savaşçısının öldürülmesi çağrısında bulundu. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "Dahiye'deki binaları yıkmasını" istedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise saldırıya ilişkin, “İslam savaşçılarının cevabı yakındır” dedi. Öte yandan işgalci gücün Beyrut saldırısından saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan sert tepki geldi. Trump, "Lübnan da dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar gerilimi azaltmalı. Saldırı çok anlamsızdı" dedi. Trump, “Bibi (Netanyahu) neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok” ifadelerini kullandı. Netanyahu ile görüşmesinde ona “Sen ne yaptığını sanıyorsun?” dediğini belirten Trump, ondan Hizbullah’a yönelik başka saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.