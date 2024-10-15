Basit suçlara da hapis cezası olacak

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde yapılan açılışına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi. Ceza adalet sisteminin soruşturma, kovuşturma ve infazdan ibaret olduğunu belirten Tunç, ceza infaz sisteminin caydırıcı olması gerektiğini vurguladı. 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçtiğini, şu an Genel Kurul aşamasında olduğunu anımsatan Tunç, pakette özellikle yargıyı hızlandırma, suç ve suçluyla mücadele konusunda bazı hususlar olduğunu söyledi. Görüşleri toplantı ve çalıştaylarda değerlendirdiklerini kaydeden Tunç, "Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik birtakım düzenlemelerimiz olacak. Tabii Yargı Reformu Strateji Belgemizi Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştıktan sonra içindeki detayları göreceğiz" dedi.





2 YILIN ALTI DA CEZAEVİNE

"Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakımından, bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden oluyor" diyen Tunç, şöyle devam etti: "İnfaz sistemimizin çeşitli suçlar bakımından koşullu salıverme süreleri farklılık arz eder. Basit suçlar dediğimiz, özellikle ilk işlendiğinde infial oluşturan ama ceza miktarı bakımından baktığımız zaman 2 yıl, 3 yılın altında bir cezaya tekabül ettiğinde yatarının olmaması tutuklama noktasında da birtakım sorunlara yol açıyor. Bunun bir kısmını cezaevinde geçirilmesi konusunda çalışmalarımız var."





İYİ HAL İNDİRİMİ HER SUÇTA OLMAYACAK

Kamuoyunda iyi hal uygulamasıyla ilgili de eleştirilerin olduğunu anlatan Tunç, bu uygulamayla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yaptıklarını ancak bunun sorunu ortadan kaldırmadığını söyledi. İyi hal indiriminin her suçta olmayacağını vurgulayan Tunç, “Bununla ilgili alternatif çalışmalar yapıyoruz” dedi.





KATALOG SUÇLARA YENİLERİ EKLENEBİLİR

Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin en önemli hedefinin toplumu suçtan korumak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Adaletin tecellisinin gecikmeden sağlanması lazım. Tutuklama tedbirine yönelik özellikle belli suçların, katalog suçlarla ilgili tutuklama sebeplerinin varlığıyla ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu'muzun 100. maddesinde bir hüküm var. Bu katalog suçlara yeni suç tiplerinin ilave edilmesi söz konusu olabilir."





Narin cinayetinde iddianame hazırlığı başladı

Adalet Bakanı Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiğini vurguladı. Yapılan incelemelerle çok önemli verilere de ulaşıldığını vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı: "Hiç kimsenin şüphesi olmasın Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Son değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığımız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda."





İlk dört maddeyle ilgili tartışma yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları hatırlatılarak, Anayasa'nın ilk 3 maddesinin değiştirilmesi ile ilgili soru üzerine Bakan Tunç, şunları kaydetti: "Meclis Başkanımız bir açıklama yaptı, onu kastetmediğini söyledi. Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim herhangi bir tartışmamız söz konusu olamaz. Anayasamızın ilk 4 maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini belirleyen bir maddedir. Bu nedenle ilk 4 maddeyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz."





AYM: ‘Biji Serok Apo' ifade özgürlüğü!

Anayasa Mahkemesi (AYM), "Biji Serok Apo" ifadeleri nedeniyle verilen hapis cezasında "düşünce ve ifade özgürlüğü" ihlali kararı verdi. 2014’te Diyarbakır Lice’de düzenlenen karakol protestosunda Medeni Yıldırım'ın yaşamını yitirmesi sonrasında "Biji Serok Apo" ile "PKK halktır halk burada" sloganları atan Merve Nur Tekin'e Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmaktan" hapis ve para cezası verdi.Karar, Yargıtay tarafından onandı. Ardından Tekin, önceki yıl kararı "düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının ihlali" talebiyle AYM’ye taşıdı. AYM, Tekin'in başvurusunu kabul ederek, oy çokluğu ile hak ihlal kararı verdi. Başvurucuya 30 bin lira manevi tazminat ödenmesi yönünde karar aldı. Karara, üyeler Yıldız Seferinoğlu ve Ömer Çınar katılmadı.







