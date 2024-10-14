Bakan Tunç 'Gerekli yere neşteri vuracağız' diyerek duyurdu: Ceza infaz hükümlerinde neler değişecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz hükümlerinde yapılacak olan değişikliklere ilişkin son durumu aktardı.





Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

9. yargı paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında. Orada görüşülmeye başlanacak. Grup başkanımız da açıklamada bulundu. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ile mücadele ile ilgili hususlar var. 10. yargı paketi taslak tasarısını görüştük. Meclis grubunuzda vekiller bunu değerlendiriyor. Başkanlığa sunulacaktır.





Son günlerde kamuoyu gündeminde olan tartışmalarla ilgili kapsamlı hazırlığımız var. Bu konuda gerekli bilgilendirme için davet edildim. 1. yıldan bu yana çalışma yaptık. Tüm uygulayıcıların, baroların, hukuk fakültelerinin görüşlerini aldık. Hala devam eden görüşmeler var.





Şu ana kadar 45 bin görüş var. Bunları uzun toplantılarda değerlendirdik. Sayın cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşınca ana hatları göreceğiz. Bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor.





"İyi hal indirimini değerlendiriyoruz"

2 yılın altında ceza alan ceza evinde hiç yatmamış oluyor. 1 yılı denetimli serbestlikten yararlanması için kişinin ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik taslaklarımızı sunduk. Onlar vekillerimizin takdirinde. Basit suçlara da hapis cezası olacak. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Cezasızlık algısı ortadan kalkacak.





İyi halle ilgili değişiklik yapmıştık. Kılık kıyafetten indirim eleştirilere neden oluyordu. Burada salt indirim almak için duruşmadaki tavırların indirime esas olamayacağına ilişiklin çalışma yapmıştık. Bununla ilgili konuyu ele alıyoruz.





Tutuklanma talebinde katalog suçlara yeni suçlar eklenebilir. Burada tutuklama yasağını tekrar tartıştık. Yargımız önündeki kanuna ve delillere göre karar veriyor. Ulaştığı karar zaman zaman hatalı da olabilir. 12 milyon karar veriliyor yılda. Bir kısmı hatalı olunca bunlar istinafa tabii. Bunların düzeltilme imkanı var.







