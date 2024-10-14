Kabinede gündem 'infaz' değişikliği

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında iki hafta aradan sonra toplanıyor. Kabinenin ana gündemi son dönemde toplumsal infiale neden olan cinayetler ve yargı sistemindeki aksaklıkların giderilmesi olacak. Bu çerçevede ilgili bakanlıkların konuya ilişkin sunumda bulunacağı ifade edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kasım ayında Meclis'e gelmesi öngörülen 'infaz sistemi' paketine ilişkin yapılacak çalışmaları ve atılacak adımlar konusunda kabine üyelerini bilgilendirecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise son günlerdeki kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve cinayetler hakkında sunumda bulunacak.





BRICS ZİRVESİ GÜNDEMDE

Kabinenin bir diğer gündem başlığı ise 22-24 Ekim'de Rusya'nın Kazan kentindeki BRICS toplantısı olacak. Söz konusu zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da katılacak. Toplantıda BRICS ile ilişkilerin yanı sıra bu oluşuma sunulabilecek katkı başlıkları da masada olacak.





İSRAİL SALDIRGANLIĞI

Toplantıda İsrail'in saldırıları da gündeme gelecek. İsrail'in saldırılarıyla ilgili mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak. Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırılar masada olacak. Lübnan'a yapılması planlanan insanı yardımların yanı sıra bu ülkeden tahliye edilmeye devam edilen Türk vatandaşları da toplantıda değerlendirilecek.





EKONOMİ VE SAVUNMA PAKETİ

Ekonomide gelinen son nokta kabinede değerlendirilecek. Törer ve suç örgütlerine yapılan operasyonlar da gündemde olacak. Savunmaya ek kaynak paketi tartışması da toplantıda yer alacak.





AK Parti’nin acı günü

Ankara'da önceki akşam yaşanan bir kazada AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu (27) hayatını kaybetti. Feci kaza Çankaya ilçesindeki Dikmen Caddesi’nde meydana geldi. Barış Önderoğlu’nun kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin yarısı karşı şeritten gelen bir otomobile çarparken, diğer yarısı ağaca takılı kaldı. Kazada, sürücü Önderoğlu ile ablası AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu ve arkadaşı Ayşenur Gök yaralandı. Betül Önderoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





TOPRAĞA VERİLDİ

Önderoğlu için dün ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Önderoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.





ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Önderoğlu'nun ailesine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi. Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



















