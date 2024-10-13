Zeybekci enflasyon için 2025 yılını işaret etti: O güne kadar kemer sıkmaya devam

"Bu İsrail soykırımının, İsrail'in zulmünün, o siyonizmin hedefinde Türkiye vardır. Başka dertleri yok. Etrafındakilere baktığınız zaman, en büyüklerinden bir tanesi işte İslam coğrafyasında diyor ki 'bizim Filistin diye bir derdimiz yok.' Asla vazgeçmediler. Çünkü Filistin bizim ecdadımızın bize emanetidir. Hedeflerinin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz."