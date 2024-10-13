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Zeybekci enflasyon için 2025 yılını işaret etti: O güne kadar kemer sıkmaya devam

Zeybekci enflasyon için 2025 yılını işaret etti: O güne kadar kemer sıkmaya devam

07:5013/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
AA
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Nihat Zeybekci
Nihat Zeybekci

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, enflasyonun 2025 yazına kadar istenilen seviyelere ineceğini öngördüğünü belirterek "2025'in yazına doğru sistem rahatlamaya başlayacak. Kendini toparlamaya başlayacak. Piyasalarda istediğimiz o canlılığı yeniden göreceğiz. Ama bazı hatalar yaptık. O yaptığımız hataları telafi etmemiz lazım" şeklinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Nihat Zeybekci
, Sarayköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sarayköy 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı.

İsrail soykırımlarından bahseden Zeybekçi, ekonomik durumlar hakkında da açıklamalarda bulundu.


"O güne kadar kemer sıkmaya devam"


Zeybekci, yıl sonunda enflasyonla ilgili istedikleri noktaya geleceklerini, gelecek yıl bu dönemde yüzde 20'lerin konuşulacağını kaydederek,
"O güne kadar da biraz daha böyle kemer sıkmaya devam edeceğiz. 2025'in yazına doğru sistem rahatlamaya başlayacak. Kendini toparlamaya başlayacak. Piyasalarda istediğimiz o canlılığı yeniden göreceğiz. Ama bazı hatalar yaptık. O yaptığımız hataları telafi etmemiz lazım."
dedi.


"O hengamenin ana hedefi Türkiye'dir"


Zeybekci, dünyadaki ekonomik dalgalanmaların ülkeyi etkilediğini kaydederek, "Türkiye çok büyük bir ülkedir, çok büyük bir devlettir. Dünya Bankasının satın alma gücüne göre dünyanın 11. büyük ekonomisi. Bütün dertleri Türkiye gitmesin daha fazla. Çünkü biliyorlar ki Türkiye edilgen bir ülke olamaz. Türkiye egemen bir ülkedir. Bizim kanımızda var egemen olmak. Gün geldiğinde başlarına ne yol gelişeceğini bildikleri için etrafımızdaki oluşturulan bütün o hengamenin ana hedefi Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.


İsrail'in saldırılarına değinen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bu İsrail soykırımının, İsrail'in zulmünün, o siyonizmin hedefinde Türkiye vardır. Başka dertleri yok. Etrafındakilere baktığınız zaman, en büyüklerinden bir tanesi işte İslam coğrafyasında diyor ki 'bizim Filistin diye bir derdimiz yok.' Asla vazgeçmediler. Çünkü Filistin bizim ecdadımızın bize emanetidir. Hedeflerinin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz."




#Nihat Zeybekci
#AK Parti
#ekonomi

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