Zeybekci enflasyon için 2025 yılını işaret etti: O güne kadar kemer sıkmaya devam

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, enflasyonun 2025 yazına kadar istenilen seviyelere ineceğini öngördüğünü belirterek "2025'in yazına doğru sistem rahatlamaya başlayacak. Kendini toparlamaya başlayacak. Piyasalarda istediğimiz o canlılığı yeniden göreceğiz. Ama bazı hatalar yaptık. O yaptığımız hataları telafi etmemiz lazım" şeklinde açıklamalarda bulundu.
İsrail soykırımlarından bahseden Zeybekçi, ekonomik durumlar hakkında da açıklamalarda bulundu.
"O güne kadar kemer sıkmaya devam"
"O hengamenin ana hedefi Türkiye'dir"
Zeybekci, dünyadaki ekonomik dalgalanmaların ülkeyi etkilediğini kaydederek, "Türkiye çok büyük bir ülkedir, çok büyük bir devlettir. Dünya Bankasının satın alma gücüne göre dünyanın 11. büyük ekonomisi. Bütün dertleri Türkiye gitmesin daha fazla. Çünkü biliyorlar ki Türkiye edilgen bir ülke olamaz. Türkiye egemen bir ülkedir. Bizim kanımızda var egemen olmak. Gün geldiğinde başlarına ne yol gelişeceğini bildikleri için etrafımızdaki oluşturulan bütün o hengamenin ana hedefi Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.