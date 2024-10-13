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Samsun'a kıyı OSB

Samsun'a kıyı OSB

Uğur Duyan
04:0013/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
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Türkiye'nin önemli liman kentlerinden Samsun'un deniz şeridine yeni Organize Sanayi Bölgesi kazandırılması için Kıyı Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. OSB yatırımı karadaki alanın kısıtlı olması sebebiyle deniz kıyısında dolgu zemin üzerinde yükselecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılının ilk kanun teklifi sunuldu. Maddelerinin çoğunluğu savunma sanayiine ilave kaynak oluşturmaya ayrılan teklif, Kıyı Kanunu'nda değişiklik yapılmasını da içeriyor. Çalışma kapsamında Karadeniz'in en büyük liman kenti olan Samsun'a yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak. Karadaki alanın kısıtlı olması sebebiyle yeni OSB, deniz kıyısında dolgu zemin üzerinde yükselecek.


DEVAM EDEN YATIRIMA TEŞVİK

Yasa teklifinde enflasyon muhasebesine ilişkin başlıklar da bulunuyor. Buna göre; 'yapılmakta olan yatırımlara' yönelik enflasyon muhasebesi vergisel etkilerden arındırılacak. Düzenlemeyle yatırımların teşvik edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor.


EK VERGİ KESİNTİSİ YOK

Teklif çerçevesinde, enflasyon düzeltmesi yatırım dönemi süresince ertelenecek. Ayrıca, yatırımların işletme döneminden itibaren kâr ve zarar hesapları gözetilecek. Zarar etmeden yatırımın tamamlamasının önü açılacak. Yapılmakta olan yatırımları destekleme adına ek vergisel kesintiye de gidilmeyecek. Yine, tasfiye ya da iflas hallerindeki şirketlerle KİT'lerin 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkları vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.


SAVUNMAYA KARTTAN 45 MİLYARLIK KAYNAK

Kanun teklifi içerisinde savunma sanayiine 80 milyar lira ilave kaynak oluşturmayı hedefleyen önemli düzenlemeler de var. Söz konusu desteğin en az yüzde 56'sı, limiti 100 bin TL ve üstü olan kredi kartlarından yıllık bazda yapılacak 750 liralık kesintiden sağlanacak. Kredi kartı kaleminden savunma sanayiine en az 45 milyar lira gelir aktarılacak.




#Samsun
#Organize Sanayi Bölgesi
#ekonomi

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