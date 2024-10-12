Boeing çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak: 17 bin kişi etkilenecek

777X programında, geliştirmede karşılaşılan zorluklar, uçuş testi duraklaması ve devam eden grev nedeniyle zaman çizelgesinin gecikeceğini anlatan Ortberg, ilk teslimatın artık 2026'da beklendiğinin müşterilere bildirildiğini ifade etti.





Ortberg, kalan 767 kargo uçağı siparişleri ni üretip teslim etmeyi ve ardından ticari program üretimini 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını, KC-46A tanker üretiminin de devam edeceğini aktardı.





İş gücü seviyelerini de önceliklere göre ayarlamaları gerektiğini kaydeden Ortberg, "Önümüzdeki aylarda, toplam iş gücümüzün boyutunu yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyoruz. Bu azaltmalar yöneticileri, müdürleri ve çalışanları kapsayacak" ifadesini kullandı.





Ortberg, bu adımların zamanlaması ve etkisi konusunda şeffaf olacaklarını vurguladı

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği belirtildi.





Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını duyurmuştu.





Toshiba 5 bin kişiyi işten çıkartmıştı





Japon teknoloji ve enerji devi Toshiba, yeniden yapılanma programı çerçevesinde Japonya'da toplam 5 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Japon Nikkei'nin haberine göre işten çıkarılan çalışanları genellikle genel merkezdeki arka ofis çalışanları olacak. Bu, şirketin 2015 yılından bu yana yaptığı en büyük işten çıkarma olacak.





Toshiba'nın Japonya'daki personel sayısı 67 bin civarında. Şirketin ise tek seferlik yaklaşık 100 milyar Yen (650 milyon dolar) zarar kaydetmesinin beklendiği belirtildi.





Amazon yine yüzlerce çalışanını işten çıkarmıştı

Amazon, işten çıkarmalara ilişkin yaptığı açıklamada, bulut bilişim alanında yüzlerce kişinin görevine son verildiğini ifade ederek, buna satış, pazarlama ve küresel hizmetler departmanları ile fiziksel mağaza teknoloji ekibindeki birkaç yüz çalışanın da dahil olduğu belirtilmişti.





İşten çıkarmaların dünya genelinde olduğu kaydedilen açıklamada, ABD'de çalışanlar için en az 60 gün maaş ve sosyal yardımların devam edeceği, yeni iş bulma sürecinde destek sağlanacağı ve sağlık yardımlarına erişim imkanı sunulacağı bilgisi paylaşılmıştı.





Açıklamada, firmanın temel alanlarda ise işe alımlarla büyümeye devam edeceğine işaret edilerek, söz konusu alanlarda binlerce iş imkanının bulunduğu aktarıldı.





Amazon Web Services (AWS) Sözcüsü de yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların zor ama gerekli bir karar olduğunu söyledi.





İşten çıkarma dalgasına dahil olan yeni şirketler

Otomobil üreticisi Stellantis, verimlilik ve maliyet optimizasyonu kapsamında ABD'de mühendislik, teknoloji ve yazılım birimlerindeki çalışanlarının yüzde 2'sinin işine son verileceğini bildirdi.





Stellantis'ten yapılan açıklamada, otomobil endüstrisinin dünya çapında benzeri görülmemiş belirsizliklerle ve artan rekabet baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiği, şirketin verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almayı sürdürdüğü belirtildi.





ABD basınında çıkan haberlerde, işten çıkarmaların yaklaşık 400 çalışanı kapsadığı ifade edildi.





Sony

Genel merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan, Sony'nin video oyunu ve dijital eğlence alanında faaliyet gösteren yan kuruluşu Sony Interactive Entertainment, küresel iş gücünün yüzde 8'ine karşılık gelen 900 çalışanını işten çıkarma planını duyurdu.





Cisco

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 5 azaltacağını açıkladı.





Cisco'dan yapılan açıklamada, yeniden yapılanma planıyla şirket organizasyonunun yeniden düzenlenmesi ve temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapılmasının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.





DocuSign

Dijital imza hizmeti sunan DocuSign, yeniden yapılanma kapsamında iş gücünü yüzde 6 azaltacağını duyurdu.





Estee Lauder

Amerikan kozmetik şirketi Estee Lauder, yeniden yapılanma programı kapsamında küresel iş gücünü yüzde 3 ila yüzde 5 arasında azaltacağını bildirdi.





İşten çıkarma kararı kozmetik devinin üç aylık dönemde kar ile gelirinde düşüş olması ve yıllık kar tahminini düşürmesi üzerine gelirken, işten çıkarmaların 3 bin 100 çalışanı etkileyeceği ifade edildi.





Expedia

Çevrim içi seyahat şirketi Expedia'nın "organizasyonel ve teknolojik dönüşümün" bir parçası olarak yaklaşık 1500 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.





Fisker

Elektrikli araç startupı Fisker, çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracağını açıkladı.





Instacart

ABD ve Kanada'da market alışverişi ve teslimatı hizmeti sunan Instacart'ın karlılığa odaklandığı için yaklaşık 250 çalışanını, personelinin yaklaşık yüzde 7'sini işten çıkaracağı belirtildi.





Morgan Stanley

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin varlık yönetimi bölümündeki yüzlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığı bildirildi.





İşten çıkarmaların Bankanın söz konusu biriminin çalışanlarının yüzde 1'inden azını etkilemesinin beklendiği ifade edildi.





Nike

ABD merkezli spor giyim markası Nike, maliyetleri düşürmek amacıyla iş gücünü yaklaşık yüzde 2 oranında azaltacağını açıkladı.





Okta

San Francisco merkezli kimlik ve erişim yönetimi şirketi Okta'nın iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini işten çıkaracağı bildirildi.





Okta Üst Yöneticisi Todd McKinnon, "Gerçek şu ki maliyetler hala çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.





Paramount Global

ABD'li medya şirketi Paramount Global'ın 800 kişiyi işten çıkaracağı belirtildi.





Snap

ABD'li sosyal medya şirketi Snap, küresel iş gücünü yüzde 10 azaltmaya yönelik planını duyurdu.

ABD medyasında çıkan haberlerde, işten çıkarmaların şirketin 500'den fazla çalışanını etkileyeceği bilgisi verildi.





Ağustos 2022'de çalışanlarının yüzde 20'sinin işine son vereceğini açıklayan Snap, o tarihten bu yana birkaç kez işten çıkarmaya gitmişti. Şirket son olarak geçen yıl kasım ayında işten çıkarma yapmıştı.





Warner Music

Amerikan müzik şirketi Warner Music, 600 çalışanını işten çıkaracağını bildirdi.

Warner Music Üst Yöneticisi Robert Kyncl, şirketteki değişikliklerin maliyetten yıllık 200 milyon dolar tasarruf sağlayacağını ve bunun çoğunlukla şirketin ana faaliyet alanını desteklemek için kullanılacağını açıkladı.





Zoom

Çevrim içi video konferans uygulaması Zoom'un yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldığı belirtildi.





ABD basınında yer alan haberlere göre, Zoom iş gücünün yüzde 2'sinden azını oluşturan yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.





Şirketin bu yıl yapay zeka gibi alanlarda işe alımlara devam edeceği bildirildi.





UPS

Amerikan kargo devi UPS'in şirketin "kaynaklarını yeniden ayarlama" planı kapsamında iş gücünü 12 bin kişi azaltacağı ifade edildi.





İş gücünü azaltmanın şirketi yaklaşık 1 milyar dolarlık maliyetten kurtaracağı kaydedildi.





Levi's

ABD'li giyim firması Levi Strauss&Co, küresel iş gücünü yüzde 10 ila yüzde 15 azaltacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, uzun vadeli karlı büyümeyi destekleme stratejisi doğrultusunda 2024 mali yılında 100 milyon dolarlık net maliyet tasarrufu sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.





PayPal

Çevrim içi ödeme sistemi PayPal'ın küresel iş gücünü yüzde 9 azaltacağı bildirildi.

PayPal Üst Yöneticisi Alex Chriss, karmaşıklığın ve tekrarların azaltılması için şirket genelinde daha fazla odaklanma ve verimliliğin sağlanması, otomasyonun uygulanması ve teknolojinin sağlamlaştırılması gerektiğini ifade etti.





Microsoft

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un oyun biriminden yaklaşık 1900 çalışanı işten çıkaracağı bildirildi.





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