Yüksek teknolojiye 30 milyar dolar destek yolda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Dünyada ezberlerin değiştiği, alışkanlıkların terk edildiği bir dönemin içindeyiz. Bu yeni döneme artık kendi evlatlarının kabiliyetlerine, akıl ve alın terine güvenen bir Türkiye var. Türkiye, teknoloji girişimciliğinde altın çağını yaşıyor. İş dünyası için Ar-Ge’ye yatırım yapmak artık bir tercih değil zorunluluktur" dedi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise "Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolara koşuyoruz" diye konuştu.