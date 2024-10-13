Yüksek teknolojiye 30 milyar dolar destek yolda

Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM'in ev sahipliğinde bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, ‘Out of the Box: Human, Culture, Model’ temasıyla dün sona erdi.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kapanış gününde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz şöyle konuştu: "HİT 30 Programı ile 30 farklı alandaki yüksek teknoloji yatırımlarına 2030'a kadar 30 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz. Birçok bölgeden uluslararası yatırımcıların yüksek ilgisini gözlemliyoruz, yatırımların ilk işaretlerini görüyoruz."
TEK BİR KURUŞU BÜTÇEYE GİTMEYECEK
Gündeme dair açıklamalarda da bulunan Yılmaz, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na dair şu bilgiyi verdi: "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek."
BİLİŞİMDE ŞAMPİYONLAR LİGİNDEYİZ
İhracatçılara sunulan sübvansiyonlu reeskont kredi limitinin 4 milyara çıkarıldığını ifade eden Bolat ise şunları söyledi: “Bilişim sektöründe Türkiye artık şampiyonlar ligindedir. 2012 yılından bu yana orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolar seviyesine yaklaştık. Yazılım ihracatımız geçen yıl 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2028 hedefimiz ise 7 milyar dolar."
Türkiye teknolojide altın çağını yaşıyor
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Dünyada ezberlerin değiştiği, alışkanlıkların terk edildiği bir dönemin içindeyiz. Bu yeni döneme artık kendi evlatlarının kabiliyetlerine, akıl ve alın terine güvenen bir Türkiye var. Türkiye, teknoloji girişimciliğinde altın çağını yaşıyor. İş dünyası için Ar-Ge’ye yatırım yapmak artık bir tercih değil zorunluluktur" dedi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise "Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolara koşuyoruz" diye konuştu.