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Otomotivde yeni dönem: Doğrulanmış ilan uygulaması başlıyor

Otomotivde yeni dönem: Doğrulanmış ilan uygulaması başlıyor

15:0512/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
AA
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Ototmotiv
Ototmotiv

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, doğrulanmış ilan uygulamasının yıl başında zorunlu olacağını belirterek, "Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz." dedi. Gürcan, "Yıl başında tamamıyla yürürlüğe girecek. Şu anda hibrit olarak devam ediyor. Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek" diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde MÜSİAD'ın düzenlediği, Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu Toplantısı'nda MÜSİAD'ın etkinliklerine fırsat buldukça katılmaya gayret ettiğini söyledi.

Salgınla beraber dünyada ciddi küresel durgunluk yaşandığını anımsatan
Gürcan, "Türkiye'de maalesef bundan payını almış oldu. Ancak her şeye rağmen küresel ticaretteki durgunluğa rağmen ekonomimiz üretmeye istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya yönelik hızla adımlarla ilerlemeye devam etti. Şöyle baktığımızda Türkiye son on 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz 2023 yılında yüzde 5,1'lik bir büyümeyi gerçekleştirdi." diye konuştu.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan
Gürcan, ihracatta lokomotif bir role sahip olan otomotiv ana sanayi ihracatının 2023'te 19,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak,
"Yan sanayi dahil toplam ihracatımız ise 35 milyar doları aşmıştır. Otomotiv sektörü 2024 ocak-eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyümeyle 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi. Bu da tarihi bir rekordur."
dedi.

Uygulama ocakta zorunlu oluyor

İlan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirdiklerini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Yani ilan sitesine girilen ilanların, TC kimlik numarası onaylanmış kişiler tarafından verilmesini, ayrıca yetki belgesi olan firmalar tarafından verilmesini sağladık. Konut da geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Yıl başında tamamıyla yürürlüğe girecek. Şu anda hibrit olarak devam ediyor. Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz. e- Devlet üzerinden girerek sahip olduğunuz aracın, ilanını vermekle ilgili bir çalışmamız var. O da bitmek üzere, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek."

Gürcan, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmaya yönelik çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı ile davetliler katıldı.

Konut ilanlarında yeni düzenleme: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! İşte 13 soruda EİDS'nin tüm detayları

Bakanlık düğmeye bastı. Emlak ilanlarına yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı, taşınmazların ticaretine ilişkin ilan platformlarındaki emlakçılara yönelik doğrulama yükümlülüğü getirerek bakanlıkça oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 2'inci fazının uygulamasının 15 Eylül itibarıyla devreye alınacağını duyurdu. "Doğrulanmış ilan" olarak bilinen düzenlemeyle, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilecek. Peki, Doğrulanmış İlan Düzenlemesi nedir, süreç nasıl işleyecek? Doğrulanmış İlan nasıl yapılır? İşte Ticaret Bakanlığınca oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) tüm detayları...

#Mahmut Gürcan
#Selçuklu Kongre Merkezi
#MÜSİAD

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