Soru 1: Doğrulanmış ilan nedir, nasıl yapılacak?
Soru 2: Doğrulanmış ilan düzenlemesi ne zaman başlayacak ve denetimi kim tarafından yapılacak?
Soru 3: Emlakçıların düzenlemeye uyum sürecinde neler yapmaları gerekiyor?
Emlak işletmelerinin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yetki doğrulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken sorun yaşamamaları ve idari yaptırıma maruz kalmamaları için yetki belgesi alması gerekecek.
Soru 4: EİDS ve emlak yetki belgesi nedir?
Soru 5: Aynı taşınmaza ilişkin kaç emlakçı yetkilendirilebilecek?
Soru 6: Kiralık taşınmaz ilanlarının da doğrulanması zorunlu olacak mı?
Soru 7: Yetkilendirme süresi ne kadar olacak?
Soru 8: Yetki belgesi olmayanlar ne yapacak?
Soru 9: Kiralık ilanları için zorunlu mu?
Tapusu bulunmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar, platformlarda yer alabilecek ancak bu taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde, taşınmazın tapu kaydının olmadığına ilişkin bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda da belirtilecek.
- İl, ilçe, ada ve parsel bilgileri, değiştirilemeyecek şekilde ilanda yer alacak, ancak mahalle bilgisi değiştirilebilir nitelikte olacak.
Uygulama devreye alındığı anda yayımda olan ilanlar kalmaya devam edecek. Yayımdaki ilanların yenilenmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.
Soru 10: Vatandaşlar, emlakçı yetkilendirmeden kendi ilanlarını emlak portalları üzerinden yayınlayabilecek mi?
Kişi, kendisi ve birinci derece akrabası, eşi, annesi, babası ve çocuklarının da üzerine olan emlakla ilgili ilanı doğrulanmış olarak yayınlayabilecek.
Soru 11: Yetkilendirme sonrasında, verilen yetkinin iptali mümkün olacak mı?
e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.
Soru 12: Yetkilendirilmiş emlakçının, konut üzerindeki yetki süresi ne kadar olacak?
Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibince yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, süre taşınmaz sahibi tarafından aynı ekrandan uzatılabilecek.
Soru 13: Doğrulanmış ilan, otomotiv sektöründe de geçerli olacak mı?
Düzenleme ilk etapta emlak sektöründeki ilanlarda uygulanacak. Ancak ilerleyen süreçte otomotiv satışlarında da doğrulanmış ilan düzenlemesine geçilecek.