Kalkınma Yolu’nda ikinci randevu Irak’ta

Bin 200 km’lik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'na bağlayacak Kalkınma Yolu’nun ilk etabı önümüzdeki yıl açılacakken, Türkiye, Irak, BAE, Katar ikinci Bakanlar Konseyi toplantısını 2025’in ilk aylarında Irak’ta yapacak. Kalkınma Yolu hakkında Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Fav Limanı’nın açılmasıyla beraber mevcut kara ve demir yolları üzerinden yük taşımacılığının başlayacağını belirtti. Projenin Türkiye tarafında ise Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin büyük ölçüde Kalkınma Yolu’na hizmet edeceğini belirten Uraloğlu, projenin Türkiye’deki 2 bin 100 kilometrelik kısmında Halkalı- Çerkezköy- Kapıkule, Eskişehir-Afyonkarahisar, Karaman-Ulukışla ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep kesimlerinde yeni demiryolu inşaatlarının devam ettiğini, Mardin Nusaybin-Cizre Ovaköy kesiminin inşaatına da bu sene içerisinde başlanacağını söyledi.





KATILMAK İSTEYEN ÜLKELERLE TEMAS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projede gelinen aşamaya ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da yapılan 4’lü Bakanlar Konseyi’nin ardından projenin hızlandığını belirten Uraloğlu, projenin zamanlaması ile paralel olarak devam ettiğini kaydetti. Yeni İpek Yolu Projesi’nde Körfez Bölgesi ile Avrupa arasındaki taşımacılıkta ticaret, gümrük, vize ve transit geçiş işlemleri de kolaylaşacak. Türkiye, Irak, Katar ve BAE dışında bölge ülkelerinden de projeye katılım sağlamak isteyenlerin olduğunu söyleyen Uraloğlu, bu ülkelerle temasların devam ettiğini anlattı.

Abdülkadir Uraloğlu

YÜK TAŞIMACILIĞI İÇİN GERİ SAYIM

Bakan Uraloğlu, 17 milyar dolarlık yatırım bütçesi olan Kalkınma Yolu’na özellikle Avrupa ülkelerinden ilgi olduğunu, kredi vererek katkı sağlamak istediklerini belirtti. Projenin Irak tarafındaki Büyük Fav Limanı’nın inşasının önümüzdeki yıl tamamlanarak projenin ilk fazının hayata geçirileceğini hatırlatan Uraloğlu, “Biz Fav Limanı'yla mevcut demir yolu ve kara yolu ile yük taşımacılığına başlayalım diye bir karar aldık. Tüm fazların tamamlanmasını beklemeden projede bir sirkülasyon olsun istiyoruz. Irak tarafı kendi bölgelerindeki demir yollarının iyileştirilmesine başladı” bilgisini verdi.





NUSAYBİN-CİZRE-OVAKÖY’ÜN İNŞAATI BAŞLAYACAK

Kalkınma Yolu'nun Türkiye tarafında ise Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin büyük ölçüde Kalkınma Yolu’na hizmet edeceğini belirten Bakan Uraloğlu projenin stratejik önemine değindi. Bakan Uraoğlu, “Basra-Türkiye-Avrupa 6 bin 400 kilometrelik Kalkınma Yolu’nun 2 bin 100 kilometresi ülkemiz üzerinden geçmektedir. Mardin Nusaybin-Cizre Ovaköy kesiminin inşaatına da bu sene içerisinde başlamayı planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı. 4’lü Bakanlar Konseyi’nin ikinci zirvesinin 2025 yılının başında Irak’ta yapılacağını açıklayan Abdülkadir Uraloğlu, teknik ekiplerin daha sık bir araya gelme kararı aldıklarını söyledi.















