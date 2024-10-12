Cevdet Yılmaz'dan Savunma Sanayii Fonu açıklaması

Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları kazananları için İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, girişimciler ve ödül kazananlar katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Fonu'na destek amaçlı meclise paket teklif edildiğini ifade ederek, “Savunma sanayii bir taraftan güvenlik için çok önemli. Güvenliğin olmadığı yerde ne demokrasi olur ne temel hak ve hürriyetler olur ne de kalkınma olur. Güvenlik her şeyin temeli. Mutlaka güvenli bir ortam sağlamalıyız” dedi.





“Cari işlemler açığımız 9,7 milyar dolar seviyesine hızlı bir gerileme kaydetti”

Cari işlemler açığının 9,7 milyar dolar seviyesine gerilediğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Hedefimiz ülkemizi hem bölgesel hem de küresel çapta pek çok startuplara, unicornlara, hatta decacornlara ev sahipliği yapan ilerici, ileri teknolojiler üreten inovatif firmalar açısından bir cazibe merkezi haline getirmektir. Bakanlığımız olarak bu bilinçle ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak ve ihracat kapasitesini artıracak çalışmaları uygulamaya koymaktayız. Malumları olduğu üzere son 22 yılda mal ve hizmetler ihracatımızı 7,5 katı arttırmış bulunuyoruz. Eylül ayı itibariyle de son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımızı 261,6 milyar dolara, hizmetler ihracatımızı da yıllık 111 milyar doların üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Ağustos itibariyle açıklanan, ödemeler dengesi ve cari işlemler rakamlarına baktığımızda ilk sekiz ay itibariyle cari işlemler açığımız ilk sekiz ay itibariyle cari işlemler açığımız 9,7 milyar dolar seviyesine hızlı bir gerileme kaydetti. Ağustos ayında da altmış bir ayın en yüksek aylık cari işlemden fazlası olan 4,3 milyar dolarlık cari işlemler fazlası verdik. Böylece son üç ayda üst üste işlemler fazlası vermeyi başarmış bulunuyoruz” dedi.





“Türk malı damgalı ürünlerin dünyanın dört bir ucuna taşımak için sizlerle beraber ter döktük”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türk malı damgalı ürünlerin dünyanın dört bir yanına ulaştığını belirterek, “Bugün büyük bir gururla söylemek isterim ki yirmi iki yıl boyunca uzak yakın demedik, zor coğrafya demedik, engeller var, birçok sıkıntılar var demedik. Birileri gibi şurada ne işimiz var, burada ne işimiz var da demedik. Sizlerin alın teri olan Türk malı damgalı ürünlerin dünyanın dört bir ucuna taşımak için sizlerle omuz omuza çalıştık, beraberce ter döktük. Zorluklarla karşılaşsak da önümüze engeller çıksa da, bunları aşmak için sabır, azimle, sarsılmaz bir inançla hep birlikte mücadele ettik. İhracatımızı nasıl daha fazla arttırabiliriz sorusunun peşinde tam yirmi iki yıldır kıta kıta, ülke ülke sizlerle beraber dolaştık. Halen bu ortak çabayı sürdürüyoruz. Sizlerle birlikte verdiğimiz mücadelenin neticelerini her alanda görmenin haklı şerefini yaşıyoruz. Son yirmi iki yılda dolar bazında ülkemiz ekonomisi hâkim olarak yaklaşık beş kat büyüme sergiledi. Kişi başına gelirimiz 3 bin 600 dolardan geçen sene sonu itibariyle 13 bin 43 dolara çıktı. Bu yılın rakamları henüz çıkmış değil. Ancak orta vadeli programımızda bu yılsonu itibariyle yine çok ciddi bir büyüklüğe ulaşacağız” ifadelerini kullandı.





“Kendi ayaklarımız üzerinde çok güçlü bir şekilde durmak durumundayız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, milli savunma için yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek, “Bugün bölgemizde yaşanan gelişmeleri hep birlikte görüyoruz. Uluslararası kurumlara güven, çok çok zayıflamış durumda. Uluslararası hukuka güven, ahlaki değerlere çok çok zayıflamış durumda. Birçok kavramın içi boşalmış durumda. Gazze'de yaşanan hadiseler bize şunu açık ve net gösteriyor. Kendi ayaklarımız üzerinde çok güçlü bir şekilde durmak durumundayız. Başkalarının merhametine, başkalarının güzel söylemlerine aldanarak yolumuza devam edemeyiz. Birlik içinde olmamız lazım. İç cephemizi güçlendirmemiz lazım. Ekonomimizle, teknolojimizle her alandaki başarılarımızla ülkemizi geleceğe hem daha müreffeh hem daha güvenli bir ülke olarak taşımak durumundayız. İşte bu açıdan bu çalışmaların çok çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bu kapsamda meclisimize de bir paket teklif edilmiş durumda. Savunma Sanayii Fonu'na destek amaçlı bir paket. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Bu son paketle ortaya konan tüm unsurlar savunma sanayiini güçlendirmeye dönük olarak bu alandaki çalışmalarımıza tahsis edilecek. Çelik Kubbe projemizden diğer kritik teknolojilere kadar bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Bölgemizde yaşananlar son yirmi yılda bu alanda yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar doğru kararlar verildiğini göstermektedir. Savunma sanayii bir taraftan güvenlik için çok önemli. Güvenliğin olmadığı yerde ne demokrasi olur ne temel hak ve hürriyetler olur ne de kalkınma olur. Güvenlik her şeyin temeli. Mutlaka güvenli bir ortam sağlamalıyız. Dolayısıyla bu alandaki yaptıklarımız sadece güvenliği sağlamıyor. Refahımızı arttırmak, özgürlüklerimizi temel hak ve hürriyetlerimizi daha rahat bir şekilde yaşamamız bakımından da olmazsa olmaz diye düşünüyorum” dedi.











