MSB duyurdu: İki bölgede 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
denildi.
Açıklamada,
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!"
ifadeleri kullanıldı.
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