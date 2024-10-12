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MSB duyurdu: İki bölgede 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: İki bölgede 2 terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
12:4412/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
denildi.
Açıklamada,
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!"
ifadeleri kullanıldı.


#MSB
#Fırat Kalkanı
#Barış Pınarı bölgesi

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