Kredi kartlarından 750 lira katkı payı alınacak: Savunmaya destek paketi

Savunma sanayiinin desteklenmesi amacıyla yıllık 70 ila 80 milyar liralık ilave kaynak oluşturulacak. Alım ve satım işlemlerinden yapılacak kesintiler Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak. Limiti 100 bin TL'yi aşan kredi kartlarından savunma sanayii için yıllık 750 TL'lik katkı payı alınması da gündemde.
AK Parti, Meclis Başkanlığı'na yeni bir yasa teklifi sundu. Yeni teklifle; Savunma Sanayii Destekleme Fonu için pek çok kalemden katılım payı kesilecek. Yeni teklifle, tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL alınacak. Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından da devlet işlem bedeli olarak her bir kart başına yıllık 750 TL kesecek. Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar, sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde bin 500 TL, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınacak. Askeri amaçla kullanılanlar hariç olmak üzere insansız hava taşıtları (drone) ile özel tüketim vergisi matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri ÖTV kapsamına girecek.
80 MİLYAR LİRALIK İLAVE KAYNAK
Fon için alınacak katılım paylarından 70-80 milyar liralık bir kaynak gelmesi bekleniyor. Katılım payı miktarları, her yıl belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılacak. Katılım payı kesintisi 1 Ocak 2025 sonrasında başlayacak. Her yıl gelir ve kurumlar vergisinin toplam tahsilatının yüzde 6'sı, veraset ve intikal vergisi tahsilatının tamamının yüzde 25'i, MTV gelirinin yüzde 20'si fona ayrılacak. Teklifle, motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler de MTV kapsamına alınıyor. Bu kapsamda motosikletlerin taşıt değerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının yüzde 25'i oranında vergilendirilme yapılacak.