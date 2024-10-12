Kredi kartlarından 750 lira katkı payı alınacak: Savunmaya destek paketi

AK Parti, Meclis Başkanlığı'na yeni bir yasa teklifi sundu. Yeni teklifle; Savunma Sanayii Destekleme Fonu için pek çok kalemden katılım payı kesilecek. Yeni teklifle, tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL alınacak. Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından da devlet işlem bedeli olarak her bir kart başına yıllık 750 TL kesecek. Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar, sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde bin 500 TL, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınacak. Askeri amaçla kullanılanlar hariç olmak üzere insansız hava taşıtları (drone) ile özel tüketim vergisi matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri ÖTV kapsamına girecek.