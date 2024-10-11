Resmi Gazete'deki tebliğlere göre; Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.





Soruşturma sonucu, ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.





Ticaret Bakanlığı tarafından Yassı Çelik Ürünlere ilişkin yürütülen soruşturmada, Türkiye'de dampingli satış yaptığı tespit edilen yurtdışı firmalara karşı Anti-Damping vergileri getirildi.

Dampinge karşı önlem

Bu nedenle ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 6,1'i ile yüzde 43,31'i arasındaki oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.





Çin menşeli 7 firmanın ürünlerine CIF bedeli yüzdesi olarak 15,42 ile 36,37 arasında bulunan dampinge karşı önlem konuldu.





Yine Çin menşeli sayılan 7 firma haricindeki firmaların ürünlerine ise yüzde 43,31 dampinge karşı koruma uygulanacak.





Hindistan’dan ithalatta ise Tata Steel için yine CIF bedelinin yüzdesi olarak 6,1 diğerleri için yüzde 9 dampinge karşı önlem yürürlüğe girdi.





Japonya için tüm firmalara yönelik yüzde 9 önlem alınacak.





Rusya’dan ise Magnitogorsk ve Novolipetsk için yüzde 6,1, diğerleri için yüzde 9 dampinge karşı koruma uygulanacak.

İthalatta damping nedir?

Bir malın normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesine damping denir. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalı, söz konusu ithalata önlem alınması için usulüne uygun hazırlanmış bir başvuruyu İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletebilir. Başvuru üzerine ilgili Mevzuat çerçevesinde gerekli şartların sağlanması halinde soruşturma açılabilmekte ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda önlem alınabilmektedir.











