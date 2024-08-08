İthal ürüne ek vergi KOBİ'yi rahatlatacak

Yurt dışı alışverişlerde bireysel ithalat limitinin 150 avrodan 30 avroya düşürülmesi ve Avrupa Birliği'nden ithal edilen ürünler için verginin yüzde 20’den yüzde 30'a yükseltilmesi özellikle KOBİ'ler için hayati önemde. değerlendiren Rekabet avantajı sağlayacak karara dikkat çeken Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu,“Diğer ülkelerden ithal edilecek ürünler için ise vergi yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarıldı. Son dönemde özellikle bazı uluslararası ticaret sitelerinin Türkiye’deki faaliyetlerinin ivme kazanmasıyla bireysel ithalatta ciddi artışlar görülüyordu. Bu nedenle uluslararası ticaret devleri ile Türkiye'deki yerli firmalar arasındaki haksız rekabet, yapılan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle engellenecek” dedi.





SAĞLIĞI DA TEHDİT EDİYOR

Çevikoğlu, tüketicilerin yurt dışından getirilen ürünlerde kalite sorunu da yaşamalarının ayrı bir mağduriyet oluşturduğunu dile getirerek, “Özellikle sağlıkla ilgili ürünler nedeniyle endişeler yaşanıyordu. Bu durum aşırı ucuz ürünler, içeriği ve kullanılan malzeme açısından da sorundu. Düzenlemeyle bu ürünlerin de denetimi artacak. Önlemler aynı zamanda, Türkiye'nin e-ihracatçı sayısını artırma hedeflerine büyük katkı sağlayacak. Bu kararla Temu’da Türk satıcıların ürün satmasının da önü açılacaktır” şeklinde konuştu.





EK ÖNLEM ALINMALI

Temu gibi platformların, vergi yükünü sübvanse edebilecek güçte olduklarını vurgulayan Çevikoğlu, vergi yükünün artırılmasının yanı sıra ek önlemlerin de gerekebileceğini söyledi. Benzer düzenlemelerin Brezilya, Hindistan gibi ülkelerde de yapıldığını kaydeden Çevikoğlu, vergilerin imalatçıyı koruyacağını kaydetti.



