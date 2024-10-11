Bakan Işıkhan duyurdu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.





Bakanı Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:





Ağustos TÜİK verilerini dün paylaşmıştık kendi web sayfamızda. Son dönemlerde de işsizlik ve istihdam verilerinde çok önemli hedeflere ve güzel haberlere kavuşmuş olduk. Burada işsizliğin azaltılması ve iş gücü piyasasında arz ve talebin eşleştirilmesi sürecinde biz bakanlık olarak bütüncül politikalar uyguluyoruz. Aslında elde ettiğimiz bu veriler de bütüncül politikalarımızın temel sonuçlarından bir tanesi. Bu veriler bizler için gerçekten çok sevindirici. İstihdam gittikçe artıyor, iş gücüne katılım oranımız artıyor. Siz de ifade ettiğiniz gibi 16 aydır işsizlik oranımız tek haneli seviyelerde.





Ben de bu işsizlik verilerini istihdam verilerini kıymetli izleyicilerimizle de paylaşmak isterim. Dün açıklanan TÜİK verilerinde işsizlik oranı ağustos ayında önceki aya göre 0,3 puan azalışla %8,5 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı da 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişiye gerilemiş oldu. İstihdam oranımız ağustosta önceki aya göre 0,1 puan artarak %49,7 seviyesine, istihdam sayımız, burası çok önemli, 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişiye yükselmiş oldu.





İş gücüne katılım oranımız da geçtiğimiz yıla göre 1 puan artarak %54,9 seviyesine ulaşmış oldu. Genç istihdam ve kadın istihdamı noktasında elde ettiğimiz veriler de gerçekten çok bizi memnun edecek düzeyde. Genç istihdam oranımız önceki yıla göre 1,8 puan artarak %42,3 seviyesinde gerçekleşti. Gençlerin iş gücüne katılım oranında da 2,3 puan artarak %50,2 seviyesine ulaştı.





Kadın işsizlik oranı bizim için çok önemli. %1,1 puan azalarak geçen yıla göre %12 seviyesinde gerçekleşti. Kadın istihdam oranımız da 1,3 puan artarak %32,9 seviyesine de ulaşmış oldu. Kadınların iş gücü oranına katılım oranında da 1 puan artış sağlayarak %37,3 seviyesine ulaşmış olduk.





Aslında bu başarılar, biz rakamlarla ifade ediyoruz ama bu rakamların arkasında istihdama kattığımız bireyler, aileler ve toplumumuz söz konusu. Bu göstergeler bizim inşallah gelecekte uyguladığımız politikaların çok sağlam ve istikrarlı bir şekilde, bilimsel verilere dayandırarak da bu politikaları uyguladığımızın bir göstergesi olarak ben değerlendiriyorum. Tabii bu sonuca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulamış olduğumuz politikaların, istihdam politikalarımızın aynı zamanda ekonomi yönetimimizin ve uyguladığımız istihdam politikalarının da çok önemli etkisi olduğunu düşünüyorum.





Gerçekten sevindirici. Birçok dünyada, gelişmiş ülkelerde iş gücü arzında sıkıntılar yaşanırken bizde istihdam oranımızın artması, iş gücüne katılım oranlarımızın sürekli yükselen bir seyir halinde artması, uyguladığımız ekonomi politikalarımızın da nihai sonucu olarak değerlendiriyoruz. Maşallah diyelim ve bu şekilde de inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz.





Ortaya koyduğumuz politikalar, aktif iş gücü programlarımız ve politikalarımızla birlikte hedefimiz kadın istihdamını artırmak. Şimdi erkek istihdamında bir sorunumuz yok. %70'lerin üstünde bir erkeklerin iş gücüne katılımı söz konusu. Ancak kadınlarda arzu ettiğimiz noktada değiliz. Bu yüzden uyguladığımız politikalarla hedef grubumuza kadınları aldık. Kadınları özellikle ülkemizin kalkınmasında ve sürdürülebilir büyüme sürecinde de bakanlık olarak kadın istihdamına ayrı bir önem veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Uyguladığımız politikalarla. Örneğin şubat ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle, sizin de bilginiz malumdur, kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımını sağlamak amacıyla ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla "İş Pozitif" adı altında bir programı hayata geçirdik. Bu programla birlikte aslında hem iş gücünde kadın iş gücünde ve istihdamda çok önemli hedefler planlamaktayız. Bu hedeflerimiz doğrultusunda inşallah 3 yıllık süreçte istihdam oranımızı 34 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz.





Aynı zamanda iş gücüne katılım oranlarında da belirli oranlarda artış bekliyoruz. Ama esas hedefimiz işsizlik oranımızın özellikle 2025 yıllarında tek haneli seviyeye getirerek bunu sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu, bu noktada kadın iş gücünün yetiştirilmesinde de aktif iş gücü politikalarımızla, programlarımızla özellikle istihdam politikalarımızın, daha doğrusu iş gücü politikalarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikler nelerdir? Kadınlar hangi alanlarda aktif çalışıyor ya da katılıyor ya da katılamıyor? Bunların analizini de İŞKUR aracılığıyla bizler gerçekleştirdik.





Burada bakın kadınların iş piyasasına piyasasında hiç yer almadığı ya da çok az yer aldığı alanları belirledik. Bu doğrultuda her meslekte "Kadın Eli" projesini hayata geçirdik. Şimdi örnekleri vereceğim siz de şaşıracaksınız. Özel sektörde yaptığımız ve yapacağımız iş birlikleriyle forklift operatörlüğü, kepçe operatörlüğü, kule vinç operatörü, bilgisayarlı makine operatörü, merkezi kumanda operatörü, kantarcılık ve ambarcılık gibi kadın istihdamının çok az olduğu yerlerde iş birliklerimizi geliştiriyoruz.





Burada hazırladığımız kurslarda eğitim gören kadınlara da İŞKUR aracılığıyla cep harçlıklarını veriyoruz ve bu cep harçlıklarını da sürekli artırıyoruz. Bunun yanında "İş Pozitif" kapsamında önemli bir rakama ulaştık. 600 bine yakın kadın iş piyasasına girmiş durumda, şubat ayından bu yana. Çok önemli bir rakam bu da kadın iş gücünde ulaştığımız noktayı göstermesi açısından bence çok önemli.





Bunun yanında İŞKUR aracılığıyla 2 yöntemimiz var. Bir mesleki eğitim kursları düzenliyoruz. Aynı zamanda işbaşı eğitim programlarımızı geliştiriyoruz. Bu çerçevede mesleki eğitim kurslarında herhangi bir mesleği olmayan ya da mesleği olup bunu geliştirmek isteyen kadınları mesleki kurslar aracılığıyla becerilerini geliştirmesine destek veriyoruz. Burada da cep harçlıklarını ve desteklerini veriyoruz. Ama esas önemli gördüğüm program ise işbaşı eğitim programı. Benim Türkiye Çalışma Hayatı Buluşmaları'nda ziyaret ettiğim tüm illerde işbaşı eğitim programlarının ne kadar işlevsel olduğuna birebir tanıklık eden bir bakanınızım.





Burada işbaşı eğitim programlarında teorik olarak alınan bilgilerin iş ortamında uygulamalı bir şekilde gerçekleşmesi ve ihtiyaç duyulan iş gücünün de işverenlerle birlikte çalışılarak yetiştirilmesi hedeflenmekte. Burada da gerçekten istihdama çok önemli katkılarda bulunuyoruz. Örneğin Ocak-Ağustos ayında 26 bine yakın kadın bu işbaşı eğitim programlarından faydalanmış ve bu süreçte de istihdama girme noktasında destek verdiğimiz bir grup olmuştur. Bakanlık olarak tabii ki hedefimiz istihdamı artırmak, işsizliği minimum seviyelere çekmek, aynı zamanda iş gücüne iş gücüne katılımı daha da artırmayı hedefliyoruz. Tüm bu politikalarımızın somut sonuçlarını da çalışma hayatında görebiliyoruz.





İşgücü Uyum Programı

Evet. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Bizim de kamuoyuna açıklamaya ihtiyaç duyduğumuz yeni bir çalışma modelimiz. Bunu da yeni aktif iş gücü programı olarak uygulamaya başladık. Siz de ifade ettiniz özellikle işsizlerin ve öz özel politika gerektiren gruplar örneğin kadınlar, engelliler, eski hükümlüler gibi grupların yanında gençlerin iş gücü piyasasına girmelerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapıyoruz. Bu programın özünde de bu var. Programın özünde aynı zamanda eğitim vererek bu vatandaşlarımıza istihdama geçişlerini kolaylaştırıyoruz.





Şimdi çalışmayan, işsiz olan, atıl durumda bulunan vatandaşlarımızı iş dünyasına katmak, üretken hale getirmek bizim en önemli görevlerimiz arasında. Bunun yanında İUP olarak özetlediğimiz iş gücü uyum programı kapsamında bu kişilere bakın ilk 1 ayda haftada 5 gün 37,5 saat, sonrasında da haftada 3 gün 22,5 saat olacak şekilde bir program planladık. Burada günlük 7-7,5 saat için günlük 666 lira ödeyeceğiz İUP kontenjanına giren vatandaşlarımıza ve kısa süreli sigorta kapsamına alıyoruz.





Tabii ilk uygulamaya başladığımızda bu rakam biraz düşük geldi. Vatandaşlarımızın bir takım tepkileriyle karşılaştık ama şimdi burada yönetmelikte bir değişiklik yapıyoruz. Bu rakamı da haftada 3 gün çalışma şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlar bunlar. Aynı zamanda 3 gün burada çalıştıktan sonra özel sektörde de başka alanlarda da çalışabileceksiniz. Bu aynı zamanda inanılmaz derecede iş verimini artıran bir program. Bu çerçevede özellikle program devam ederken başka bir yerde örneğin ev kadınları, öğrenciler okuluna gidebilir, ev kadınları işlerini yapabilirler. Ama bizim hedefimiz bu özel politika gerektiren grupları istihdama katmak olacaktır.





Bu çerçevede bu bazı alanları belirliyoruz. Vatandaşlarımızın İUP'a başvuracak vatandaşlarımız için şu alanları ben size paylaştığımda vatandaşlarımız belki İUP'a katkıları daha fazla olacak, "Ben de çalışmak istiyorum." diyeceklerdir belki. Bakın, yeşil dönüşümü destekleme programları kapsamında ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme faaliyetlerinde bulunabilecekler. Aynı zamanda sosyal hizmetleri destekleme faaliyetlerinde, çocuk bakımında sorumluluklar alabileceklerdir. Engelli yaşlı hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi sürecinde görev alabileceklerdir.





"İstihdam edilen vatandaşları çalışabilecek"

Tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesinde aktif roller üstlenebilecekler. Tarihi ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirmeleri aklınıza gelebilecek yani tüm kamu kurum ve kuruluşlarının icraat alanına gelen alanlarda da İUP kapsamında istihdam edebilecek edebildiğimiz bu vatandaşlarımız çalışabilecekler. Özellikle hedef grubumuzda öğrenciler ve ev kadınları var.





Asgari ücret zammı

Asgari ücret sürecine erken başlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşların hayat standartlarını yükselmek için politikalar sağlıyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız. Kapsamlı şekilde işgücünün taleplerini karşılayacak oranları hep birlikte istişarede bulunarak gündeme getiriyorlar. En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 katına çıkardık. Asgari ücretle ilgili destek veriyoruz, 700 liraya çıkardık bu rakam çok önemli.











