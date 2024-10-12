39 ilçede 180 bin konut yenileniyor

Bakan Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in haksız ithamlarına maruz kaldıklarını ifade etti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve geldiğimizden bu yana geçen üç ayda onlarca kez deprem bölgesine gittik. Şu anda, 11 ilimizde 452 bin konut ve iş yerini süratle yapmak için, 2025 sonunda herkesin evine yerleşmesi için canımızı dişimize takıyoruz. Maalesef CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in haksız ithamlarına maruz kalıyoruz. Kendisi Hatay’ı ziyaret etmiş ve Hatay’ı unutturmayacağını söylemiş, Hatay benim şahsi meselem” demiş. Halbuki Hatay’ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir."