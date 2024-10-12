39 ilçede 180 bin konut yenileniyor

Başakşehir'de Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'a hizmet etmeyi, şereflerin en büyüğü olarak gördüklerini belirtti. Kurum, "İstanbul'un 39 ilçesinde 180 bin konutumuz yenileniyor" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Kurum, anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. Bakan Kurum, göreve geldikleri 2 Temmuz’dan bu yana daha yaşanabilir bir İstanbul için önemli adımlar attıklarını vurguladı.
YENİ YATIRIMLAR YAPACAĞIZ
İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden yatırım ve projelerin olduğunu ifade eden Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 12 yıl önce başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğinde, İstanbul'un 963 mahallesinde tam 905 bin konutumuzu, evimizi, iş yerimizi azimle gayretle dönüştürdük. İstanbul'un 39 ilçesinde 180 bin konutumuz yenileniyor" dedi.
BAKANLIK DEVREYE GİRİYOR
Yarısı Bizden kampanyasında vatandaşın ihtiyaç duyduğu iyileştirmeler yaptıklarının altını çizen Kurum, yeni başvuru dönemini başlattıklarını hatırlattı. Kurum, şöyle devam etti: "Alan bazlı büyük dönüşümlerde, site dönüşümlerinde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa; Bakanlık olarak hemen devreye giriyoruz. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatıyoruz."
ANAHTARLARI TESLİM ETTİ
Kurum, "1.479 yeni yuvamızı, 79 dükkânımızı Başakşehir’imize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayapark Sakura Evleri ile Şahintepe Kentsel Dönüşüm Projelerimiz kapsamında 537 konut ve 35 dükkânımızı teslim ediyoruz. Ayrıca, Yuvam Bahçeşehir Sosyal Konut Projemiz kapsamında 942 konut ve 44 dükkânımızı da şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli kardeşlerimize armağan ediyoruz" dedi. Murat Kurum konuşmasının ardından anahtar teslimini yaptı.
3 ayda onlarca kez deprem bölgesine gittik
- Bakan Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in haksız ithamlarına maruz kaldıklarını ifade etti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve geldiğimizden bu yana geçen üç ayda onlarca kez deprem bölgesine gittik. Şu anda, 11 ilimizde 452 bin konut ve iş yerini süratle yapmak için, 2025 sonunda herkesin evine yerleşmesi için canımızı dişimize takıyoruz. Maalesef CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in haksız ithamlarına maruz kalıyoruz. Kendisi Hatay’ı ziyaret etmiş ve Hatay’ı unutturmayacağını söylemiş, Hatay benim şahsi meselem” demiş. Halbuki Hatay’ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir."