Faizler düşerse konutta piyasa canlanır

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici faiz-konut piyasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Faizlerin gerilemesiyle konut piyasasının canlanacağını belirten Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, “Acilen faiz politikasının üzerinde durulması lazım. Faizlerin düşmesiyle konut sektörü ivme kazanır. Konut kredi faizlerinin kısa dönemde bir nebze aşağı çekilmesi bile pazarı canlandırır” dedi.
YABANCIYA SATIŞTA AÇIK VERECEĞİZ
Çekici, "Bazı şeyler psikolojik. Özellikle konut iyi bir yatırım aracı, emeklilik planı. Nakitte kalmak Türkiye’de huzursuzluktur. Hal böyleyken kredi faiz oranları biraz düşsün, okun aşağı indiği görülsün konut alımları artacaktır" diye konuştu. Neşecan Çekici, “2 yıl önce Erişilebilir Konut Komitesi’ni kurduk ve 2023 Temmuz ayında komitemizin geliştirdiği GYODER Yeni Konut Modeli’ni kamuoyu ile paylaştık" dedi. Yabancı satışlarına da değinen Çekici, şöyle devam etti: "Yabancı satışlarında ciddi problemler var. Yabancı satışında bu yıl ilk defa cari açık vereceğiz. Aylık bazda yurt dışından gelip bizden konut alanlardan çok daha fazla, biz yurt dışından alım yapıyoruz. Yabancıya satış yüzde 4.5’tan yüzde 1.9’a düştü. Avrupa’da bu oranlar yüzde 10-15’lerde. Bizim de bu rakamlara çıkmamız doğal dengeyi bozmayacaktır."
Zirve 6 Kasım’da İstanbul’da yapılacak
- Çekici, zirve hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti: “Bu yıl derneğimizin 25'inci yılı. 5 Kasım’da Taşkızak’ta üyelerimizi, iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren görkemli bir kutlama yapacağız. Geceden elde edilecek gelir de Darüşşafaka’nın ‘Eğitim Bizden, Yuva Sizden” kampanyasına aktarılacak. 19'uncu Gayrimenkul Zirve’miz de 6 Kasım’da Rixos Tersane İstanbul'da yapılacak. İnovasyon, yeşil dönüşüm, AI gibi konuların yanı sıra sektörümüzün öncelikli sorunlarına bu yıl da vurgu yapmak zorundayız."