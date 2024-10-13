Faizler düşerse konutta piyasa canlanır

Çekici, "Bazı şeyler psikolojik. Özellikle konut iyi bir yatırım aracı, emeklilik planı. Nakitte kalmak Türkiye’de huzursuzluktur. Hal böyleyken kredi faiz oranları biraz düşsün, okun aşağı indiği görülsün konut alımları artacaktır" diye konuştu. Neşecan Çekici, “2 yıl önce Erişilebilir Konut Komitesi’ni kurduk ve 2023 Temmuz ayında komitemizin geliştirdiği GYODER Yeni Konut Modeli’ni kamuoyu ile paylaştık" dedi. Yabancı satışlarına da değinen Çekici, şöyle devam etti: "Yabancı satışlarında ciddi problemler var. Yabancı satışında bu yıl ilk defa cari açık vereceğiz. Aylık bazda yurt dışından gelip bizden konut alanlardan çok daha fazla, biz yurt dışından alım yapıyoruz. Yabancıya satış yüzde 4.5’tan yüzde 1.9’a düştü. Avrupa’da bu oranlar yüzde 10-15’lerde. Bizim de bu rakamlara çıkmamız doğal dengeyi bozmayacaktır."