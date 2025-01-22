Başkentte otobüsçüler kazan kaldırdı

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (ÖHO) imzasıyla özel halk otobüslerine asılan duyurularda, büyükşehir belediyesi tarafından kendilerine sağlanan abonman, indirimli ve ücretsiz tarifeler için gelir desteğinin yılbaşından bu yana kesildiği belirtildi. Gelir desteğinin yeniden verilip verilmeyeceğine ilişkin ABB'den bir karar çıkmadığı ve bu konuda destek ödemesi yapılmadığı aktarılan açıklamada, özel halk otobüslerinin ekonomik olarak hizmetleri devam ettirmesinin imkansız hale geldiği vurgulandı.