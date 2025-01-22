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Başkentte otobüsçüler kazan kaldırdı

Başkentte otobüsçüler kazan kaldırdı

Oğuzhan Ürüşan
04:0022/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Başkentte hizmet veren özel halk otobüsçüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kendilerine sağlanan abonman, indirimli ve ücretsiz tarifeler için gelir desteğinin 31 Aralık 2024'te kesilmesi gerekçesiyle 1 Şubat'tan itibaren bu tarifelerden yararlanan yolcuları taşımayacaklarını bildirdi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (ÖHO) imzasıyla özel halk otobüslerine asılan duyurularda, büyükşehir belediyesi tarafından kendilerine sağlanan abonman, indirimli ve ücretsiz tarifeler için gelir desteğinin yılbaşından bu yana kesildiği belirtildi. Gelir desteğinin yeniden verilip verilmeyeceğine ilişkin ABB'den bir karar çıkmadığı ve bu konuda destek ödemesi yapılmadığı aktarılan açıklamada, özel halk otobüslerinin ekonomik olarak hizmetleri devam ettirmesinin imkansız hale geldiği vurgulandı.



#ABB
#toplu taşıma
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Ulaşım

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