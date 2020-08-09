Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Başkomiser Nevzat fena yakalandı Foyası ortaya çıktı
3. SAYFA

'Başkomiser Nevzat' fena yakalandı: Foyası ortaya çıktı

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcıları vatandaşları kandırmaya devam ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dolandırmak istedikleri 75 yaşındaki H.B’yi telefonla arayıp, kendilerini 'polis' olarak tanıtan üç kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dolandırıcıların 'Başkomiser Nevzat' ismini kullandıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Dolandırıcıların 'Başkomiser Nevzat' ismini kullandıkları ortaya çıktı.
Dolandırıcıların 'Başkomiser Nevzat' ismini kullandıkları ortaya çıktı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yaşayan emekli H.B.’yi ev telefonundan arayan dolandırıcılar, tüm bilgilerinin FETÖ'nün elinde olduğu, bankadaki yüklü miktarda parasına terör örgüt tarafından el koyulmaya çalışıldığı yalanını söyledi. Dolandırıcılar, H.B.'ye, operasyon düzenleyip, kendisine yardımcı olacakları yalanını da dile getirdi.

'Bayramda Dolandırıcı Kurbanı Olmayınız': Kurban pazarında polisten uygulamalı 'sahte para' uyarısı
GÜNDEM
'Bayramda Dolandırıcı Kurbanı Olmayınız': Kurban pazarında polisten uygulamalı 'sahte para' uyarısı
  • Durumdan şüphelenen H.B. ise telefonu açıkken, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine evin çevresi ve Ayvalık çarşı merkezinde konuşlanan polis ekipleri, bankadan 90 bin euro çeken H.B.’yi takip eden 3 kişiyi tespit etti. Ekipler, dolandırıcılardan birini, H.B.’nin evine gidip, para dolu poşeti almak istediği anda suçüstü yakaladı.

İstanbul'da bir kuyumcu mahallenin altınlarını alarak kaçtı
GÜNDEM
İstanbul'da bir kuyumcu mahallenin altınlarını alarak kaçtı

Polis evlerinden aldı

Diğer 2 şüpheli de evin önünde gözaltına alındı. H.B.’ye ise parası teslim edildi. İbrahim Halil Polat (44), Osman Gerger (20) ve Burhan Ekmekçi (37) olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık şüphelilerinin 'Başkomiser Nevzat' ismini kullandıkları da ortaya çıktı.

Letgo’da filmlere konu olacak dolandırıcılıkta onlarca hesap açılmış
EKONOMİ
Letgo’da filmlere konu olacak dolandırıcılıkta onlarca hesap açılmış
Abone Ol Google News
Bizzat kullandı

Bizzat kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve elektrikli Ekskavatör'ü kullandı.
Türkiye’nin elektrikli aracı

Türkiye’nin elektrikli aracı

TÜBİTAK desteği ile üretildi, tamamen yerli ve elektrikli.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İki saniyeyle kurtardık

İki saniyeyle kurtardık

Üst geçidin altında kalmaktan kurtulan otobüsün yolcusu konuştu.
Şampiyon hoca Süper Lig'de

Şampiyon hoca Süper Lig'de

Mehmet Altıparmak'ın yeni takımı belli oldu.
Konya'da <br>doğal gaz patlaması

Konya'da
doğal gaz patlaması

Patlama nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

Kritik denetleme

Kritik denetleme

Akar ve komutanlar Irak sınırında.

81 ile yazı gönderildi

81 ile yazı gönderildi

PCR testleri için yeni düzenleme getirildi.
Hain plan<br> deşifre edildi

Hain plan
deşifre edildi

Teröristlerin ormanlık bölgeyi ateşe vermesi görüntülendi.
Tek tek söndürttüler

Tek tek söndürttüler

​Polis ekipleri, Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada şok geçirten iddia.
Yüzde 30'lara düştü

Yüzde 30'lara düştü

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü.
İnce tarih verdi

İnce tarih verdi

​Haftaya Ankara'ya gideceğim, kim hain kim bölücü görecekler.

Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılar.
Hac dönüşü ayrılık hüznü

Hac dönüşü ayrılık hüznü

Eşi benzeri olmayan bir koleksiyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.