Başörtüsüyle uygunsuz görüntüler çeken sözde fenomen 'Esra Rabia Ünal'ın fuhuştan yakalandığı ortaya çıktı

Ahlak dışı dansıyla sosyal medyada ün kazandırılan kadının fuhuş operasyonu sonrası çekilen görüntüsü ortaya çıktı.
Fuhuş baskınında yakalandı
Operasyonun detayları ortaya çıktı
2018 yılını ağustos ayında Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Bolhatoğlu'nun sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ayrıca fuhşa yer temin ettiğini tespit etti.
- Lüks otellerde VIP fuhuş yapan "Pembe Panter" lakaplı Ayşe Bolhatoğlu ayrıca sosyal medya üzerinden müşterileriyle görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.
Parlatma operasyonu
İslami ve milli değerlerin hedef alındığı operasyonun medya ayağında da Oda TV, T24 ve Onedio gibi markalar yer aldı.
Esra Rabia Ünal takma isimli Ayşe Bolhatoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı içerikleri sürekli olarak haberleştiren Oda TV, T24 ve Onedio gibi markalar; şahsın parlatma operasyonunun parçası oldu.