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Başörtüsüyle uygunsuz görüntüler çeken sözde fenomen 'Esra Rabia Ünal'ın fuhuştan yakalandığı ortaya çıktı

Sosyal medya hesaplarında ahlak dışı videolarıyla bilinen sözde başörtülü olarak ün kazandırılan Esra Rabia Ünal isimli kadının 5 yıl önce Adana'da ahlak polisi tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalandığı ortaya çıktı. Gerçek adının 'Ayşe Bolhatoğlu' olduğu ve 'Pembe Panter' lakabıyla tanındığı öğrenilen kadının aynı suçtan cezaevinde yattığı da belirlendi.

17:08 . 5/07/2023 Çarşamba
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Ahlak dışı dansıyla sosyal medyada ün kazandırılan kadının fuhuş operasyonu sonrası çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Ahlak dışı dansıyla sosyal medyada ün kazandırılan kadının fuhuş operasyonu sonrası çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Başörtülü görüntüsüyle bağdaşmayan fotoğraf ve videolarıyla son zamanlarda fenomenleştirilen Esra Rabia Ünal ismiyle tanınan kadının
gerçek kimliği
ortaya çıktı.
Ahlak dışı dansı ve içkiyle ellerini yıkamaya kadar bir çok sapkın video ve fotoğraflarıyla
İslam'ı değerleri aşağılayan
sözde fenomenin gerçek isminin
Ayşe Bolhatoğlu
olduğu belirlendi.

Fuhuş baskınında yakalandı

Ayşe Bolhatoğlu'nun "Pembe panter" lakabını kullandığı ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.
"Fuhuş yapmak, fuhşa yer temini etme"
suçlarından da kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de para aldığı iddia edilen Ayşe Bolhatoğlu'nun sevk edildiği mahkemece tutuklandığı belirlendi.

Operasyonun detayları ortaya çıktı

2018 yılını ağustos ayında Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Bolhatoğlu'nun sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ayrıca fuhşa yer temin ettiğini tespit etti.

  • Lüks otellerde VIP fuhuş yapan "Pembe Panter" lakaplı Ayşe Bolhatoğlu ayrıca sosyal medya üzerinden müşterileriyle görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.

Parlatma operasyonu

İslami ve milli değerlerin hedef alındığı operasyonun medya ayağında da Oda TV, T24 ve Onedio gibi markalar yer aldı.


Esra Rabia Ünal takma isimli Ayşe Bolhatoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı içerikleri sürekli olarak haberleştiren Oda TV, T24 ve Onedio gibi markalar; şahsın parlatma operasyonunun parçası oldu.



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1 saat önce
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