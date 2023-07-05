Başörtüsüyle uygunsuz görüntüler çeken sözde fenomen 'Esra Rabia Ünal'ın fuhuştan yakalandığı ortaya çıktı

Seçimlerde büyük yenilgi alan Yedili Masa destekçileri ardı ardına açıklamalarda bulunuyor. Hedeflerinde ise depremzedeler ve seçmenler var. O isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur. Fenomen Uğur “Mesele çıkar ve çoğunluk” sözleriyle seçmene hakaret etti.