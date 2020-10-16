Başsavcılıktan Kadir Şeker'e verilen cezaya itiraz

Spor

Dimitris Pelkas'tan Erol Bulut itirafı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Yunan orta saha Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilerin Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu söyledi. Pelkas, ayrıca mevkisinde oynayan bir çok oyuncu bulunduğu için formayı alma adına en iyi performansını ortaya koymak zorunda olduğunu dile getirirken, teknik direktör Erol Bulut'u daha önceden tanıdığını belirtti.