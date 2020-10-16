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Gündem Başsavcılıktan Kadir Şekere verilen cezaya itiraz
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Başsavcılıktan Kadir Şeker'e verilen cezaya itiraz

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Konya Cumhuriyet başsavcılığı, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

Haber Merkezi AA
Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti. Mahkeme ise Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

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Başsavcılık itirazda bulundu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

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