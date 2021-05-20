'Bataklık' operasyonu soruşturmasında sona doğru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Daş, Gören, Aslantaş ve bir emniyet müdürü dahil 26'sı tutuklandı.

Bakan Soylu'nun dün TRT 1 ekranlarında tekrar dikkat çektiği operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği tespit edilen yaklaşık 30 milyon euro, 30 milyon dolar, 15 milyon sterlin ve 150 milyon liraya el koyuldu.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda şüphelilerden N.K., U.Ş. ve M.Ö’nün suç geliri tespit edilemediği için el koyulan paralarının iade edildiği belirtildi.

GÜNDEM Bataklık operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu

İDDİANAME DÜZENLENECEK

Soruşturma kapsamında, 3 kez ismi değiştirilerek 'Arıkan Dadaylı', 'Martı N', ve 'Sibel D' adı verilen ve 2016'da İspanya açıklarında yapılan baskında 20 ton Fas haşhaşı ele geçirilen geminin, Nejat Daş'a ait şirkete kayıtlı olduğu tespit edildi.

Yine aynı şirkete ait 'Crown Opal' adlı gemiye uluslararası sularda yapılan operasyonda ise muz kasaları arasına gizlenen 1 ton 800 kilo kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu baronlarının ilişkide olduğu ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu kişiler, ülkelerine bildirildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindiği ve kısa sürede 26'sı tutuklu 113 şüpheli hakkında iddianame düzenleneceği belirtildi.

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GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu: Bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık

FOTOĞRAF 13 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu Bataklık kapsamında, İstanbul'da aralarında kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşları Nejat D. ve Çetin G.'nin de bulunduğu 38 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları kapsamında çalışma başlatıldığı hatırlatıldı. Kent genelinde 54 ikamet adresi ve 10 iş yerine baskın yapıldığı belirtilen açıklamada, aralarında kırmızı bültenle aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt elebaşlarının da bulunduğu 38 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, gizli bölmelerde dolar, avro, sterlin, altın ile silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildiği, örgüt mensuplarına ait 20 lüks araca el konulduğu aktarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü. 'Bataklık' operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar sergileniyor: 20 lüks araca el konuldu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.

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OYNAT 00:57 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan 'Bataklık'tan hayret verici görüntüler Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan 'Bataklık Operasyonu' başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, çok sayıda lüks ev ve taşınmaza, 20 lüks araca, 7 kiralık kasaya, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu. FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da tespit edilen suç örgütünün, silahlı örgüt liderlerinden birinin uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği belirlendi.

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