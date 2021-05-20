Gündem Bataklık operasyonu soruşturmasında sona doğru
3. SAYFA

'Bataklık' operasyonu soruşturmasında sona doğru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak açıkladığı 'Bataklık' operasyonu soruşturması kapsamında, 26'sı tutuklu 113 şüpheli hakkında iddianame düzenleneceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Bataklık operasyonu soruşturmasında sona doğru
Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Daş, Gören, Aslantaş ve bir emniyet müdürü dahil 26'sı tutuklandı.

Bakan Soylu'nun dün TRT 1 ekranlarında tekrar dikkat çektiği operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği tespit edilen yaklaşık 30 milyon euro, 30 milyon dolar, 15 milyon sterlin ve 150 milyon liraya el koyuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda şüphelilerden N.K., U.Ş. ve M.Ö’nün suç geliri tespit edilemediği için el koyulan paralarının iade edildiği belirtildi.

Bataklık operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu
GÜNDEM
Bataklık operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu

İDDİANAME DÜZENLENECEK

Soruşturma kapsamında, 3 kez ismi değiştirilerek 'Arıkan Dadaylı', 'Martı N', ve 'Sibel D' adı verilen ve 2016'da İspanya açıklarında yapılan baskında 20 ton Fas haşhaşı ele geçirilen geminin, Nejat Daş'a ait şirkete kayıtlı olduğu tespit edildi.

Yine aynı şirkete ait 'Crown Opal' adlı gemiye uluslararası sularda yapılan operasyonda ise muz kasaları arasına gizlenen 1 ton 800 kilo kokain maddesi ele geçirildi.

  • Operasyon kapsamında, uyuşturucu baronlarının ilişkide olduğu ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu kişiler, ülkelerine bildirildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindiği ve kısa sürede 26'sı tutuklu 113 şüpheli hakkında iddianame düzenleneceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu: Bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bataklık Operasyonu'nun içinde FETÖ var
OYNAT 01:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bataklık Operasyonu'nun içinde FETÖ var
İçişleri Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bataklık Operasyonu'na dair açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 'Bataklık Operasyonu'nun içinde FETÖ var ve buna ulaştık.' dedi. Canlı yayında uyuşturucu baronları Sedat Peker ve Çetin Gönen'in fotoğraflarını gösterdi.

'Bataklık' operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar sergileniyor: 20 lüks araca el konuldu
FOTOĞRAF 13
Title
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu Bataklık kapsamında, İstanbul'da aralarında kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşları Nejat D. ve Çetin G.'nin de bulunduğu 38 şüpheli yakalandı.
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları kapsamında çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.
Title
Kent genelinde 54 ikamet adresi ve 10 iş yerine baskın yapıldığı belirtilen açıklamada, aralarında kırmızı bültenle aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt elebaşlarının da bulunduğu 38 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Title
Açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, gizli bölmelerde dolar, avro, sterlin, altın ile silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildiği, örgüt mensuplarına ait 20 lüks araca el konulduğu aktarıldı.
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
'Bataklık' operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar sergileniyor: 20 lüks araca el konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.


Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan 'Bataklık'tan hayret verici görüntüler
OYNAT 00:57
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan 'Bataklık'tan hayret verici görüntüler
Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan 'Bataklık Operasyonu' başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, çok sayıda lüks ev ve taşınmaza, 20 lüks araca, 7 kiralık kasaya, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu. FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da tespit edilen suç örgütünün, silahlı örgüt liderlerinden birinin uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Bataklık operasyonunun detayları: 9 ülke ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi
OYNAT 00:00
Bataklık operasyonunun detayları: 9 ülke ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi
Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan 'Bataklık Operasyonu' başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak.' bilgisini paylaştı.


Abone Ol Google News
Aselsandan dev anlaşma

Aselsan'dan dev anlaşma

Sözleşme kapsamında 300 milyon lira gelir elde edecek.
Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi.
Rizelilerden Akşenere protesto: Cumhurbaşkanımıza katil diyeni istemiyoruz

​Türkiye Biontech aşısı için Pfizer ile anlaştı

​BM'den İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.