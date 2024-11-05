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Batı Şeria'da zulüm sürüyor

Batı Şeria'da zulüm sürüyor

Neslihan Önder
04:005/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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İsrail ordusu koruması altında hareket ederek Filistinlilerin topraklarını gasbeden yasa dışı ve silahlı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yaklaşık 20 aracı ateşe verdi. Görgü tanıkları, baskının sabahın ilk saatlerinde gerçekleştiğini belirtti.

Bölge sakinlerinden Sami el-Huli, bölgenin İsraillilerin saldırılarından korunması için birçok kez talepte bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını dile getirdi.


KUDÜS DE HEDEFTE

Öte yandan, yerleşimci teröristler Kudüs'te de ihlallerini sürdürüyor. Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten beri Mescid-i Aksa'ya 59 bin 566 kez işgalci baskın düzenledi. İşgal güçlerinin bu süreçte Kudüs'te yaşayan 80 Filistinliyi şehit ettiğine işaret edilen açıklamada, 419 kişinin tutuklandığı ve 355 Filistinlinin ev veya iş yerinin yıkıldığı kaydedildi.




#batı şeria
#israil
#Filistin
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