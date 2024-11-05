Batı Şeria'da zulüm sürüyor

Bölge sakinlerinden Sami el-Huli, bölgenin İsraillilerin saldırılarından korunması için birçok kez talepte bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Öte yandan, yerleşimci teröristler Kudüs'te de ihlallerini sürdürüyor. Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten beri Mescid-i Aksa'ya 59 bin 566 kez işgalci baskın düzenledi. İşgal güçlerinin bu süreçte Kudüs'te yaşayan 80 Filistinliyi şehit ettiğine işaret edilen açıklamada, 419 kişinin tutuklandığı ve 355 Filistinlinin ev veya iş yerinin yıkıldığı kaydedildi.