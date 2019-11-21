Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 kişi ölü, 3 kişi yaralandı

Hasankeyf Hasankeyf’e veda ediyor: Tarihi şehrin sular altında kalmadan önceki son görüntüleri

Hasankeyf, mağara evleri ve tarihi dokusu ile birlikte sular altında kalmaya gün sayıyor. 3 bin 500 nüfuslu Hasankeyf 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşındı. 12 bin yıllık şehrin dibinden geçen Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı su tutma aşamasında. Ersin Çelik, sular altında kalmadan önceki son günlerinde Hasankeyf'in Hasankeyf'e vedasını çekti, izlenimlerini aktardı.