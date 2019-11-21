Gündem Batmanda adliye önünde silahlı kavga 1 kişi ölü, 3 kişi yaralandı
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Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 kişi ölü, 3 kişi yaralandı

Batman'da aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davaya katılmak için adliyeye gelen akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdülaziz Ö. yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Batman'daki olay, sabah saatlerinde Batman Adliyesi önünde meydana geldi. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen davaya katılmak için adliyeye gelen akraba oldukları öğrenilen aile fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Abdülkadir Ö. (20), Nihat Ö. (24), Erdem Ö. (26) ve Abdülaziz Ö. (29) yaralandı.

Adliye önünde silahlı kavga kamerada
OYNAT 00:54
Adliye önünde silahlı kavga kamerada
Batman Adliyesi önününde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

Adliye önünde güvenlik önlemi alan polisler, kavgaya müdahale etti.

DHA
Kavgaya karışan kişilerden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Yaralılar gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AA
Adliye önünde güvenlik önlemi alan polisler, kavgaya müdahale etti.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdülaziz Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Abdülaziz Ö.'nün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgaya karışan kişilerden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

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