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Batmanlı usta yaptı: Hem karada, hem suda gidebiliyor

Batman'ın Balpınar beldesinde yaşayan sondaj ustası Ender Demir, atölyesinde yaptığı teknenin hem karada hem de suda yol alabilmesi için bir sistem geliştirdi. Demir'in aracını görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bölge sakinlerinden Musa Aşık isimli vatandaş, "Aslında ilk başta gördüğüm zaman baya bir şaşırdık. Hem karada hem suda giden bir tekne yapmasına çok şaşırdık. İlk başta inanmamıştık böyle bir şey olacağına, kendi gözümüz ile gördük karayolundan gidip direkt suya girmesi, çıkması, kapının önüne gelmesi bizi şaşkına çevirdi" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Batmanlı ustanın icadını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Batmanlı ustanın icadını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Balpınar beldesinde kaynak ve sondaj ustası olan Ender Demir, "Batman Hasankeyf’te yapılan baraj ile birlikte kayık alma gereği duydum araştırdım soruşturdum hazır olan bir kayık almak istedim. Araştırma sonucunda hem karada hem suda gidebilen özeliğe sahip olmadığı için kendim bir çalışma yapmaya karar verdim. Yeni kayık alsaydım bir araç da almış olacaktım ve 4 ila 5 kişi yardımına da ihtiyaç olacaktı indirip suya koyup tekrar sudan çıkartıp abraya bağlayacaktık, çok uğraşmalı olacaktı. Ben de yeni bir icat yaptım hem karada hem suda gitme özeliğine sahip bir icat yaptım" dedi.

Bir ay uğraştı

Aracını yaklaşık bir ay içinde yaptığını belirten Demir, " Hem karada yürüyen hem de suda giden icadıma yaklaşık 8 ila 10 kişi binip barajın sularına girip dolaşıyoruz, geziyoruz tekrar sudan çıkıp karada köyümüze geliyoruz. Yaklaşık 1 ay içerisinde yaptım. Bazen gün boyu uğraşıyordum bazen yarım gün uğraşıyordum ama 1 ay içerisinde yaptığım icadı toparladım. Bunun tasarımı, kaynağı, montajı hepsi benim, kendi imalat atölyemde yaptım. Kendi atölyem olduğu için az maliyet ile yaptım" diye konuştu.

"Gözlerimize inanamadık"


Vatandaş Musa Aşık ise, "Aslında ilk başta gördüğüm zaman baya bir şaşırdık. Hem karada hem suda giden bir tekne yapmasına çok şaşırdık. İlk başta inanmamıştık böyle bir şey olacağına, kendi gözümüz ile gördük karayolundan gidip direkt suya girmesi, çıkması, kapının önüne gelmesi bizi şaşkına çevirdi. Arkadaşı gerçekten tebrik ediyorum. Daha ilerleyecek başarılara imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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