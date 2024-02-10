Bay Kemal odadan attı

CHP’de son kurultayda yaşanan ‘değişim’ hesaplaşması taraflar arasında Meclis’te oda savaşına döndü. İdare Amirliği seçimi partide uzun süre krize neden olmuştu. Son olarak 18 Ocak’taki seçimi Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kazandı.

ODASINA YERLEŞEMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski özel kalem müdiresi Şükran Kütükçü’ye, saf değiştirmesinden sonra Genel Başkan Özgür Özel tarafından Protokol Müdiresi unvanı verilmişti. Kütükçü de eski Meclis İdare Amiri Mehmet Şeker’in odasına taşınmıştı. Bayraktutan, tüm girişimlerine rağmen odasında Kütükçü oturduğu için yerleşemedi. Bayraktutan'ın girişimi CHP Grubu tarafından da destek görmedi. Bunun üzerine Bayraktutan TBMM Genel Sekreterliği’ni devreye soktu.

KİLİDİ DEĞİŞTİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Meclis Genel Sekreterliği, Kütükçü'den, Bayraktutan'a verilmek üzere odayı boşaltmasını istedi. Kütükçü bu isteği reddederek odayı boşaltmadı. Bunun üzerine TBMM Genel Sekreterliği perşembe akşamı Meclis İdare Amirliği’ne ait odaya gidip Uğur Bayraktutan'ın isminin yazılı olduğu tabelayı astı ve kilidi değiştirerek tutanak altına aldı.

Tahliyede ağladı

Odadan çıkmak istemeyen Kütükçü'nün polislere kapıyı açmadığı öğrenildi. Dün sabah saatlerinde de katta bekleyen Kütükçü'nün odaya özel olarak yaptırdığı eşyalarının çıkarılması sırasında ağladığı bildirildi. TBMM Genel Sekreterliği tarafından, başdanışman kadrosundaki Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi. CHP’deki son kurultayda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in yanında saf tutan Kütükçü, Kılıçdaroğlu’nun “sır küpü” olarak biliniyor. Kütükçü’nün adını kamuoyu ilk kez FETÖ’nün ‘VIP dinleme’ davasında duydu.







