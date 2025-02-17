Bay Kemalciler imza vermeyecek

CHP’de Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başvuru süreci bugün başlıyor. İBB Başkanı İmamoğlu’nun 133 milletvekili olan CHP’de kaç vekillin imzasına ulaşarak adaylık başvurusunda bulunacağı merak konusu oldu.
Özellikle, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığını koruyan vekillerin İmamoğlu için imzacı olmayacağı bildirildi. Başta Ali Öztunç, Faik Öztrak, Aysu Bankoğlu olmak üzere Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin imzacı olmayacağı iddia edildi. Yine Oğuz Kaan Salıcı ve destekçilerinin de imza desteği vermeyeceği ifade edildi. Genel Merkez'in de İmamoğlu'na destek için Salıcı'nın kapısını çalmayacağı bildirildi.