Bay Kemalciler imza vermeyecek

Özellikle, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığını koruyan vekillerin İmamoğlu için imzacı olmayacağı bildirildi. Başta Ali Öztunç, Faik Öztrak, Aysu Bankoğlu olmak üzere Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin imzacı olmayacağı iddia edildi. Yine Oğuz Kaan Salıcı ve destekçilerinin de imza desteği vermeyeceği ifade edildi. Genel Merkez'in de İmamoğlu'na destek için Salıcı'nın kapısını çalmayacağı bildirildi.