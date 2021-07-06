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ANKARA

Baykal'a 2. hançer dostlar için

2010 yılında kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanlığından indirilen Deniz Baykal’ın bu kez kendisine yakın isimlerle birlikte partiden tasfiyesi için düğmeye basıldı. Sık sık “dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” diyen Kılıçdaroğlu’nun, bu dostluğa engel gördüğü Baykal’ı ve diğer ulusalcıları gözden çıkardığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Baykala 2. hançer dostlar için
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhur İttifakı’na karşı FETÖ ve PKK’nın da içinde olduğu “dostlar ittifakı” kurmaya çalışan CHP, yine siyasi mühendislik projelerinin tam göbeğine oturdu. CHP’nin HDP, KHK’lılar, PKK’ya yakınlığı ile bilinen STK’lar, marjinal sol gruplar ve LGBTİ’lilerle toplantılarda boy gösterdiği bir dönemde, partideki Atatürkçü kanadın lideri pozisyonundaki eski Genel Başkan Deniz Baykal yeniden hedef oldu.

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Deniz Baykal
Deniz Baykal

KASET KUMPASINI ANDIRIYOR

  • FETÖ’nün verdiği suflelerle açıklamalar yapan suç örgütü lideri Sedat Peker, kaset kumpasını andıran iddialarla dolaylı yoldan Deniz Baykal’a itibar suikastı düzenledi. Hemen ardından da CHP ile “dostlar” diye tabir edilen gruplar arasında iletişimi sağlayan Zülfü Livaneli sahne aldı. Livaneli iddialarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gizli görüşme ve pazarlık iddialarına kadar vardırdı. “Baykal tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez” diyerek hassas göndermelerde bulundu.

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Yılmaz Ateşn
Yılmaz Ateşn

BAYKAL NEDEN HEDEF OLDU?

Uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tasfiye edilen CHP’liler, 3,5 yıldır ciddi sağlık sorunları ile mücadele eden 84 yaşındaki Deniz Baykal’ın yeniden hedef alınmasını bilinçli bir operasyon olarak niteliyor. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Türkiye’ye yeni bir tezgan kurulduğunu ve Baykal’ın bu kapsamda hedef alındığını söyledi:

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Zülfü Livaneli
Zülfü Livaneli

GÖRÜŞME İDDİASI YALAN

  • “Livaneli, siyasi yasaklı olduğu dönemde Erdoğan ile Baykal’ın buluştuğunu, yasağın kaldırılması karşılığında pazarlık yapıldığını iddia ediyor. Birincisi, bu görüşme yasak kalktıktan sonra gerçekleşti. 22 Şubat 2003 tarihinde gerçekleşen görüşmenin ana gündemi de 1 Mart Tezkeresi idi. Görüşmede Baykal, ABD askerlerinin Türkiye’ye gelmesine karşı tavrını ortaya koyuyor. Baykal hala bunun bedelini ödüyor.”

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DEMOKRASİ KONFERANSI TUZAK

“Partide hala Baykal’la aynı çizgide düşünen insanlar var ve hala CHP’de çoğunluktalar. Şimdilerde Demokrasi Konferansı filan gibi şeylerle Türkiye’ye tezgah kuruluyor. Bu çerçevede partideki ulusalcı düşünen bizleri susturmak için tekrar Baykal’a saldırıyorlar. Bu onun hazırlığıdır. 15 Temmuz’a darbe diyemeyen, 20 Temmuz’a darbe diyen Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’cüleri niye savunuyorsun?’ diyenlere ‘Haksızlıklar karşısında susamam’ diyor. Peki şimdi partisi ve genel başkanları asılsız iddialarla hedef alınıyor. Kılıçdaroğlu susacak mı, yoksa dilsiz şeytan mı olacak?”

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İTTİFAKA KARŞI ÇIKANLARA GÖZDAĞI

  • İsminin açıklanmasını istemeyen CHP’li 2 eski milletvekili de 84 yaşındaki tecrübeli siyasetçi üzerinden partinin ana omurgasına saldırıldığını aktardı. Vekiller, “Mevcut CHP yönetimi kurucu ilkelerden uzaklaştı ve ‘dostlar’ diyerek garip ittifaklardan beslenme çabası içerisine girdi. Bu ittifaka karşı çıkacak isimlere de liderleri konumundaki Baykal üzerinden gözdağı veriliyor. Deniz Baykal, dostlara kurban ediliyor” ifadelerini kullandılar.

Yıldıray Sapan
Yıldıray Sapan

FETÖ ve ABD Kılıçdaroğlu’nu seçti

  • CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan, Deniz Baykal’a yönelik saldırıları Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin ittifak arayışlarına bağladı: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlar’ dediği, içerisinde FETÖ ve PKK’nın da olduğu ittifaka karşı çıkabilecek son isimler de Baykal üzerinden tasfiye edilmek isteniyor. Baykal, dostlara kurban veriliyor. Yeni CHP’de ulusalcı kıyımı Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olması ile birlikte başlamıştı. Daha o dönemlerde ciddi eleştiriler yapmıştım. Her yeri sarmış bu insanlar, CHP adeta kanıyor aslında, bildiğiniz bitkisel hayatta. Bunun tek müsebbibi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. CHP’nin Deniz Baykal’a ihtiyacı var. CHP’yi uzaktan kumanda etmek isteyen FETÖ, ABD ve istihbarat servisleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçti. Ne kadar ulusalcı, Türkiye sevdalısı, Atatürkçü insan varsa tasfiye ettiler. Ben de onlardan birisiyim. Ancak partimizi geri alacağız, o parti bizim.”
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