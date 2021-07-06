Baykal'a 2. hançer dostlar için

Cumhur İttifakı’na karşı FETÖ ve PKK’nın da içinde olduğu “dostlar ittifakı” kurmaya çalışan CHP, yine siyasi mühendislik projelerinin tam göbeğine oturdu. CHP’nin HDP, KHK’lılar, PKK’ya yakınlığı ile bilinen STK’lar, marjinal sol gruplar ve LGBTİ’lilerle toplantılarda boy gösterdiği bir dönemde, partideki Atatürkçü kanadın lideri pozisyonundaki eski Genel Başkan Deniz Baykal yeniden hedef oldu.

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Deniz Baykal

KASET KUMPASINI ANDIRIYOR

FETÖ’nün verdiği suflelerle açıklamalar yapan suç örgütü lideri Sedat Peker, kaset kumpasını andıran iddialarla dolaylı yoldan Deniz Baykal’a itibar suikastı düzenledi. Hemen ardından da CHP ile “dostlar” diye tabir edilen gruplar arasında iletişimi sağlayan Zülfü Livaneli sahne aldı. Livaneli iddialarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gizli görüşme ve pazarlık iddialarına kadar vardırdı. “Baykal tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez” diyerek hassas göndermelerde bulundu.

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Yılmaz Ateşn

BAYKAL NEDEN HEDEF OLDU?

Uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tasfiye edilen CHP’liler, 3,5 yıldır ciddi sağlık sorunları ile mücadele eden 84 yaşındaki Deniz Baykal’ın yeniden hedef alınmasını bilinçli bir operasyon olarak niteliyor. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Türkiye’ye yeni bir tezgan kurulduğunu ve Baykal’ın bu kapsamda hedef alındığını söyledi:

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Zülfü Livaneli

GÖRÜŞME İDDİASI YALAN

“Livaneli, siyasi yasaklı olduğu dönemde Erdoğan ile Baykal’ın buluştuğunu, yasağın kaldırılması karşılığında pazarlık yapıldığını iddia ediyor. Birincisi, bu görüşme yasak kalktıktan sonra gerçekleşti. 22 Şubat 2003 tarihinde gerçekleşen görüşmenin ana gündemi de 1 Mart Tezkeresi idi. Görüşmede Baykal, ABD askerlerinin Türkiye’ye gelmesine karşı tavrını ortaya koyuyor. Baykal hala bunun bedelini ödüyor.”

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DEMOKRASİ KONFERANSI TUZAK

“Partide hala Baykal’la aynı çizgide düşünen insanlar var ve hala CHP’de çoğunluktalar. Şimdilerde Demokrasi Konferansı filan gibi şeylerle Türkiye’ye tezgah kuruluyor. Bu çerçevede partideki ulusalcı düşünen bizleri susturmak için tekrar Baykal’a saldırıyorlar. Bu onun hazırlığıdır. 15 Temmuz’a darbe diyemeyen, 20 Temmuz’a darbe diyen Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’cüleri niye savunuyorsun?’ diyenlere ‘Haksızlıklar karşısında susamam’ diyor. Peki şimdi partisi ve genel başkanları asılsız iddialarla hedef alınıyor. Kılıçdaroğlu susacak mı, yoksa dilsiz şeytan mı olacak?”

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İTTİFAKA KARŞI ÇIKANLARA GÖZDAĞI

İsminin açıklanmasını istemeyen CHP’li 2 eski milletvekili de 84 yaşındaki tecrübeli siyasetçi üzerinden partinin ana omurgasına saldırıldığını aktardı. Vekiller, “Mevcut CHP yönetimi kurucu ilkelerden uzaklaştı ve ‘dostlar’ diyerek garip ittifaklardan beslenme çabası içerisine girdi. Bu ittifaka karşı çıkacak isimlere de liderleri konumundaki Baykal üzerinden gözdağı veriliyor. Deniz Baykal, dostlara kurban ediliyor” ifadelerini kullandılar.

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