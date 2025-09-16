Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli için tutuklama talebi

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli için tutuklama talebi

20:0016/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı istedi. Şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı istedi. Şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Bayrampaşa Belediyesi
#Adliye
#Soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?