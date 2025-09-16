Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli için tutuklama talebi

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı istedi. Şüpheliler mahkemeye sevk edildi.
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı istedi. Şüpheliler mahkemeye sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Bayrampaşa Belediyesi
#Adliye
#Soruşturma