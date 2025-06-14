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Bayrampaşa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı

08:0914/06/2025, Cumartesi
IHA
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Sürücünün yaralı olarak kurtulduğu kazada araba hurdaya döndü.
Sürücünün yaralı olarak kurtulduğu kazada araba hurdaya döndü.

Bayrampaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da seyreden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle bariyerlere ok gibi saplanan araç, bariyerleri de bükerek ağır hasar aldı. Demir bariyerlerin ön camdan girdiği ve yan şoför mahallinden çıkan kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Sıkıştığı araçtan şans eseri ciddi yara almadan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilden yağ dökülmesi sebebiyle ekipler yolu trafiğe kapattı. Bölgede yoğun trafik oluştu.


Kazalı aracın çekici yardımıyla bariyerden çıkarılması ve yapılan kumlama çalışması sonrasında trafik normale döndü. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.




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