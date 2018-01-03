Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasında yangın çıktı.

Gazi Mahallesi'nde bulunan BBP Genel Merkezi'nin en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Genel Başkan Destici, yangınla ilgili yaptığı açıklama yaptı. Destici, "Yangının klimanın devrilmesiyle çıktığını söyledi arkadaşlar. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Polisler de incelemelerini sürdürüyor. Yangının kesin neden çıktığına dair inceleme sürüyor" dedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de genel merkez binasında olduğu belirlenirken, Destici'nin dumandan zehirlenen 2 kişi ile ilgilendiği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, Destici’yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıca Başbakan Yıldırım da telefonla aradığı Destici'den binada çıkan yangın hakkında bilgi alarak olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.