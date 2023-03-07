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BBP lideri Destici: Akşener'in kulağına kimler ne fısıldadı?

BBP lideri Mustafa Destici, altılı masadan önce kalkan sonra geri dönen Meral Akşener'e tepki gösterdi. Destici, "Hangi akıl devreye girdi, hangi çevrelerden dışarıdan devreye girdi, kimler kulağına ne fısıldadı" ifadelerini kullandı.

17:33 . 7/03/2023 Salı
AA
BBP lideri Mustafa Destici

BBP lideri Mustafa Destici

BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici
, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

"Hangi çevrelerden dışarıdan devreye girdi?"

Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'na dönüşüyle ilgili de şunları kaydetti:

"Masayı terk etmişti ama daha sonra hangi akıl, üst akıl, alt akıl, yan akıl, orta akıl, hangi akıl devreye girdi, hangi çevrelerden dışarıdan devreye girdi, kimler kulağına ne fısıldadı, parti içi istişareler dünkü izlediğimiz kadarıyla masaya dönmemesini söylüyordu. Yani il başkanları ile yaptığı toplantıda Meral Hanım'a tam destek çıktı, ona aday olarak görmek istedikleri açıklandı yapılan toplantıda Meral Hanım'a tam destek çıktı. Efendim işte Başkanlık Divanı, merkez yönetimde yapılan toplantıda tam destek çıktı, parti içinde bu kadar güçlü destek varken acaba hangi güçler devreye girdi de hangi çevreler devreye girdi de Meral Hanım, efendim işte 2 belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılması şartıyla masaya döndü."

CHP’nin HDP’yi ziyareti sonrası akıllara Akşener’in ‘HDP varsa biz olmayız’ sözleri geldi
CHP’nin HDP’yi ziyareti sonrası akıllara Akşener’in ‘HDP varsa biz olmayız’ sözleri geldi

Türkiye’de muhalefette yaşanan krizler gündemden düşmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’yı dağıtıp Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkması sonrası, aday olmaları çağrısında bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş tarafından ikna edilerek dağıttığı ittifaka geri döndü. Altılı Masa’nın sancılı geçen aday çıkarma süreci dün son buldu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu’nun aday olmasının ardından Habertürk’e bağlanarak CHP’yi görüşmeye davet eden HDP’li Mithat Sancar’ın çağrısına ilk olumlu yanıt CHP’li Özgür Özel’den geldi. Özel, “Ziyaret olasıdır, HDP Genel Merkezi ziyaret edilebilir” dedi. Yaşanan bu gelişmeler akıllara; bir yıl önce Meral Akşener’in TV100’de katıldığı bir programda sarf ettiği sözleri getirdi. Akşener, sunucunun ‘HDP masada olursa siz de olur musunuz?’ sorusu üzerine, “HDP olursa biz olmayız, bunu en başından beri söyledim. Biz HDP’nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını görüyoruz” cevabını verdi.

#Mustafa Destici
#Meral Akşener
#Altılı masa
1 saat önce
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BBP lideri Destici: Akşener'in kulağına kimler ne fısıldadı?
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