BBP lideri Destici: Akşener'in kulağına kimler ne fısıldadı?

BBP lideri Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici
, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.
"Hangi çevrelerden dışarıdan devreye girdi?"
"Hangi çevrelerden dışarıdan devreye girdi?"
Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'na dönüşüyle ilgili de şunları kaydetti:
"Masayı terk etmişti ama daha sonra hangi akıl, üst akıl, alt akıl, yan akıl, orta akıl, hangi akıl devreye girdi, hangi çevrelerden dışarıdan devreye girdi, kimler kulağına ne fısıldadı, parti içi istişareler dünkü izlediğimiz kadarıyla masaya dönmemesini söylüyordu. Yani il başkanları ile yaptığı toplantıda Meral Hanım'a tam destek çıktı, ona aday olarak görmek istedikleri açıklandı yapılan toplantıda Meral Hanım'a tam destek çıktı. Efendim işte Başkanlık Divanı, merkez yönetimde yapılan toplantıda tam destek çıktı, parti içinde bu kadar güçlü destek varken acaba hangi güçler devreye girdi de hangi çevreler devreye girdi de Meral Hanım, efendim işte 2 belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılması şartıyla masaya döndü."
#Mustafa Destici
#Meral Akşener
#Altılı masa
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