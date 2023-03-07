|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Akar'ın danışmanından Akif Beki'nin 'helikopter' iddiasına tepki: Halüsinasyon görüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iletişim danışmanı Ekrem Okutan, Altılı Masa'nın toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tepesinde askeri helikopter dolaştığını iddia eden Karar yazarı Akif Beki'ye cevap verdi. Okutan "Beki, görünen o ki hezeyan içinde, halusinasyon görüyor. Tavsiyem; doktora görünmesi, temennim, başını semaya her kaldırdığında yalanları için Allah’tan af dilemesidir." dedi.

17:21 . 7/03/2023 Salı
Diğer
Akif Beki

Akif Beki

Seçimlere çok az bir süre kala 'aday krizi' yaşayan Altılı Masa'da 2 Mart günü yapılan toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zehir zemberek sözlerle 'kumar' ve 'noter' masası olarak nitelediği masadan ayrıldığını açıklamıştı.

Akşener dün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı teklifi ile masaya dönmeyi kabul etti ve Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak ilan edildi.

Beki'nin iddiası

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, muhalefetteki kriz ile ilgili akla ziyan bir iddiada bulundu.

Beki bugünkü köşesinde Akşener'in Altılı Masa'dan ayrıldığı toplantı sırasında tepede askeri helikopterin dolaştığını yazdı.

Akif Beki yazısında
"Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener'i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor. Hani şu ortak adayın açıklanacağı ama krizle sonuçlanan Altılı Masa toplantısından hemen önce... Güvenilir bir rivayet zincirinden benim kulağıma kadar geldi, inananlar olmuş, düşünün."
ifadelerine yer verdi.

Okutan: Tavsiyem doktora görünmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iletişim danışmanı Ekrem Okutan, Twitter hesabından Beki'nin söz konusu iddiasına tepki gösterdi.

Okutan
"Akif Beki dedi ki; bir helikopter, Altılı masa adayının açıklanmasından hemen önce Muhalefet semalarında uçmuş. Beki, görünen o ki hezeyan içinde, halüsinasyon görüyor. Tavsiyem; doktora görünmesi, temennim, başını semaya her kaldırdığında yalanları için Allah’tan af dilemesidir."
ifadelerini kullandı.


#Akif Beki
#Ekrem Okutan
#Hulusi Akar
#Meral Akşener
#Altılı Masa
1 saat önce
default-profile-img
Bakan Akar'ın danışmanından Akif Beki'nin 'helikopter' iddiasına tepki: Halüsinasyon görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısında konuşuyor
İsrail en önemli enstitülerinden birine düzenlenen siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ediyor
EYT başvuruları 600 bini geçti
Hepsiburada'dan deprem bölgesinde 10 milyar TL'lik üretim ve ticaret hacmi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.