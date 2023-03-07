Bakan Akar'ın danışmanından Akif Beki'nin 'helikopter' iddiasına tepki: Halüsinasyon görüyor

"Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener'i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor. Hani şu ortak adayın açıklanacağı ama krizle sonuçlanan Altılı Masa toplantısından hemen önce... Güvenilir bir rivayet zincirinden benim kulağıma kadar geldi, inananlar olmuş, düşünün."