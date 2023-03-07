Bakan Akar'ın danışmanından Akif Beki'nin 'helikopter' iddiasına tepki: Halüsinasyon görüyor

Akif Beki
Seçimlere çok az bir süre kala 'aday krizi' yaşayan Altılı Masa'da 2 Mart günü yapılan toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zehir zemberek sözlerle 'kumar' ve 'noter' masası olarak nitelediği masadan ayrıldığını açıklamıştı.
Akşener dün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı teklifi ile masaya dönmeyi kabul etti ve Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak ilan edildi.
Beki'nin iddiası
Karar gazetesi yazarı Akif Beki, muhalefetteki kriz ile ilgili akla ziyan bir iddiada bulundu.
Beki bugünkü köşesinde Akşener'in Altılı Masa'dan ayrıldığı toplantı sırasında tepede askeri helikopterin dolaştığını yazdı.
Okutan: Tavsiyem doktora görünmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iletişim danışmanı Ekrem Okutan, Twitter hesabından Beki'nin söz konusu iddiasına tepki gösterdi.