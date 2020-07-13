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Gündem Bebeğini de yanına alıp 9 katlı binanın çatısından atladı Anne ve çocuğu yaşamını yitirdi
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Antalya haberleri: Dokuzuncu kattan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı

Bebeğini de yanına alıp 9 katlı binanın çatısından atladı: Anne ve çocuğu yaşamını yitirdi

Antalya'da, oturduğu 9 katlı apartmanın çatısına çıkan Gülay G. (27), 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı attıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Anne ve bebeği yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısından atladı.
Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısından atladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki apartmanın 1'inci katında oturan Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısına çıktı. Önce bebeğini binadan atan Gülay G., ardından kendisini de boşluğa bıraktı.

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Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısından atladı.

Anne ile bebeği, kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülay G. ve Yağız bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısından atladı.

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