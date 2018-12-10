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ANKARA

Bedelli eğitim

Bedelli askerlik yapan yükümlüler, spordan atışa kadar birçok eğitimi alıyor. Marşlar söyleyip selam vermeyi öğrenen bedelli askerler, 25 metreden atış da gerçekleştiriyor.

Yeni Şafak
Askerler birlikteki yürüyüş eğitimlerini 'Topçu Marşı' ile yapıyor.
Askerler birlikteki yürüyüş eğitimlerini 'Topçu Marşı' ile yapıyor.

Bedelli askerlikten yararlanan yüzbinlerce genç 21 günlük eğitim için sırada bekliyor. Silah altına alınan yükümlüler ise 21 günde bir çok eğitim alıyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay Komutanlığında silah altına alınan bedelli askerlik yükümlüleri eğitimlerini eksiksiz yerine getiriyor. Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor. Bedelli askerlik yükümlülerinin bir diğer eğitimi ise tek er muharebe eğitiminden oluşuyor.

Askerler öğretim atışları kapsamında 25 metredeki hedefi vuruyor.

DİSİPLİN VE TEMEL BİLGİLER

Askerler bu kapsamda yön tayini ve mesafe tahmini eğitimleri de alıyor. Birlikteki yürüyüş eğitimlerini "Topçu marşı" ile yapan askerler temel beden eğitimini ise tüfekli ve tüfeksiz olarak yerine getiriyor. Bedelli askerlik uygulamasından yararlananlara kısa sürede askerliğin temeli olan disiplin ve temel bilgilerin kazandırılması için gerekli tüm özen gösteriliyor. Öğretim atışları kapsamında 25 metredeki hedefi vuran bedellilerin edecekleri askerlik yeminine kadar eğitimleri devam ediyor. Ayrıca bedelli askerlerin silah altında kalacakları kısa süre içinde, koğuş, istirahat imkanları, banyo, berber ve benzeri kolaylık tesisleri yönünden hiçbir problemle karşılaşmamaları için diğer askerlerde de olduğu gibi gerekli tüm tedbirler alınıyor.

  • Toplam 37 celpte bitecek
  • Bedelli askerlik uygulaması kapsamında 67 binden fazla yükümlü ilk üç celp içinde silah altına alındı. Bunların dışında bedelli askerlik uygulaması 7 Şubat 2020’ya kadar toplam 37 celp halinde icra edilecek. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlüler kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 48 ildeki toplam 92 birlikte eğitim görecek.

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