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ANKARA

Bedelli askerlik ne zaman belli olacak?

Bedelli teklifi TBMM'den geçti

Bedelli askerlik teklifinin birinci maddesi TBMM'de kabul edildi. Yurt dışındakiler 2 bin euro ödeyerek bedelli askerlik yapmış olacaklar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzun zamandır gündemde olan bedelli askerlik düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
Uzun zamandır gündemde olan bedelli askerlik düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti

TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik düzenlemesinin ilk maddesi kabul edildi.

Öğlen saatlerinde bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşanmış, 31 Aralık 1993 olarak belirlenen bedeli askerlik yaş sınırında 1 günle kaçıranlar için yeni düzenleme yapılmıştı.

AK Parti bedelli için yeni bir önerge vererek 1 Ocak 1994 doğumluların da bedelli askerlik yasasından yararlanabilmesini teklif etmişti.

Şu ana kadar kaç kişi bedelli askerlik yaptı?

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı.

Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

Bedelli TBMM'den geçti

Bedelli TBMM'den geçti

​Bedelli askerlik düzenlemesinin ilk maddesi kabul edildi.
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