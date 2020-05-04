Behice teyze yardım değil Erdoğan’ın posterini istedi Behice teyze yardım değil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini istedi Kahramanmaraş’ta Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinde ziyaret edilen 67 yaşındaki Behice Okumuş, yardım yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini istedi. Görevlilerin getirdiği posteri evinin baş köşesine asan Behice teyze, Erdoğan’a sevgisini, "Onun başına bir şey gelmesin, ona geleceğine bana olsun ve ben ondan önce öleyim" diyerek dile getirdi.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2020, 14:33 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2020, 14:41 İHA