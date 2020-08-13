Bekçiyi darp edip inşaat malzemelerini çaldılar: Bir yılda beşinci soygun

Hadımköy Mahallesinde özel bir müteahhitlik firmasına ait geri dönüşüm fabrikası şantiye alanına sabah erken saatlerde gelen hırsızlar güvenlik görevlisini darp ettikten sonra şantiyede bulunan malzemeleri çalarak ortadan kayboldu.

Görevliyi bıçakla korkutmuşlar

Bir yıl içerisinde soyulan 5. kez hırsızların hedefi olan inşaat firmasının sahibi Veysi Eren, “Biz Hadımköy’de küçük çaplı fabrikalar ve geri dönüşüm tesisleri yapan bir inşaat şirketiyiz. Bu görmüş olduğunuz alanda geri dönüşüm tesisi yapılmak üzere buraya kuruldu. Buranın inşaatına başlarken sıfır malzemeler aldık ve buraya indirdik malzemelerimizi buraya indirdikten bir gün sonra kamyonet ile buraya gelen 5 tane hırsız önce gelip güvenlik görevlime bıçak dayıyorlar ve rehin alıyorlar daha sonra inşaatta bulunan malzemeleri kamyonete yükleyerek buradan kaçıyorlar" dedi.

OYNAT 00:52 Acemi hırsız kamerada: Çaldığı motosikletle yokuşu çıkamayınca bırakıp kaçtı İstanbul Pendik'te güvenlik kamerasına yansıyan motosiklet hırsızlığı izleyenleri şaşırttı. Bir alışveriş merkezinin otoparkından çaldığı motosikletle yokuşu çıkamayan hırsız paniğe kapıldı ve motosikleti bırakarak kaçtı. O anlar ise Güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Marketten çaldıkları eşyaları başka markete satıyorlar

Telefonu da gasp edilmiş

Bekçinin telefonunun da gasp edildiğini söyleyen Eren, "Buraya geldiğimde güvenlik görevlimin aşırı derecede darp edildiğini gördüm ve çok üzüldüm. Bu hırsızlar plakasız araçla buraya gelip bunu yapmaya nasıl cesaret ediyorlar bilemiyorum ve bu benim 5. kez başıma gelen bir olay 1 sene içerisinde şuanda şirketimizin ortalama 1,5 milyon TL zararı var ne yapacağımızı bilemiyoruz” şeklinde konuştu.