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Gündem Bekçiyi darp edip inşaat malzemelerini çaldılar Bir yılda beşinci soygun
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Bekçiyi darp edip inşaat malzemelerini çaldılar: Bir yılda beşinci soygun

İstanbul Arnavutköy'de hırsızlar, geri dönüşüm fabrikası inşaatına girerek bekçiyi darp edip inşaattaki malzemeleri çaldı. Soyguncuların hedefi olan iş yeri sahibi, bir yıl içerisinde beşinci kez soyulduğunu, zararının 1.5 liraya yaklaştığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Soyguncuların kaçış anı kameralara böyle yansıdı.
Soyguncuların kaçış anı kameralara böyle yansıdı.

Hadımköy Mahallesinde özel bir müteahhitlik firmasına ait geri dönüşüm fabrikası şantiye alanına sabah erken saatlerde gelen hırsızlar güvenlik görevlisini darp ettikten sonra şantiyede bulunan malzemeleri çalarak ortadan kayboldu.

Görevliyi bıçakla korkutmuşlar

Bir yıl içerisinde soyulan 5. kez hırsızların hedefi olan inşaat firmasının sahibi Veysi Eren, “Biz Hadımköy’de küçük çaplı fabrikalar ve geri dönüşüm tesisleri yapan bir inşaat şirketiyiz. Bu görmüş olduğunuz alanda geri dönüşüm tesisi yapılmak üzere buraya kuruldu. Buranın inşaatına başlarken sıfır malzemeler aldık ve buraya indirdik malzemelerimizi buraya indirdikten bir gün sonra kamyonet ile buraya gelen 5 tane hırsız önce gelip güvenlik görevlime bıçak dayıyorlar ve rehin alıyorlar daha sonra inşaatta bulunan malzemeleri kamyonete yükleyerek buradan kaçıyorlar" dedi.

Acemi hırsız kamerada: Çaldığı motosikletle yokuşu çıkamayınca bırakıp kaçtı
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Acemi hırsız kamerada: Çaldığı motosikletle yokuşu çıkamayınca bırakıp kaçtı
İstanbul Pendik'te güvenlik kamerasına yansıyan motosiklet hırsızlığı izleyenleri şaşırttı. Bir alışveriş merkezinin otoparkından çaldığı motosikletle yokuşu çıkamayan hırsız paniğe kapıldı ve motosikleti bırakarak kaçtı. O anlar ise Güvenlik kamerasına yansıdı.

Marketten çaldıkları eşyaları başka markete satıyorlar
GÜNDEM
Marketten çaldıkları eşyaları başka markete satıyorlar

Telefonu da gasp edilmiş

Bekçinin telefonunun da gasp edildiğini söyleyen Eren, "Buraya geldiğimde güvenlik görevlimin aşırı derecede darp edildiğini gördüm ve çok üzüldüm. Bu hırsızlar plakasız araçla buraya gelip bunu yapmaya nasıl cesaret ediyorlar bilemiyorum ve bu benim 5. kez başıma gelen bir olay 1 sene içerisinde şuanda şirketimizin ortalama 1,5 milyon TL zararı var ne yapacağımızı bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı: Soygun güvenlik kamerasına yansıdı
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Kadın kılığına giren 2 kişi, müşteri gibi kuyumcuya girdi. Bu kişiler, iş yeri sahibi Osman B.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ardından şüpheliler, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurup, kaçtı.
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Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Osman B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet büro amirliklerine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
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Görüntülerde, kadın kılığındaki şüphelilerin, içeri girdiği anda Osman B.'ye ateş açtığı görülüyor.
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Şüphelilerin, Osman B.'nin yere düşmesinin ardından yanlarında getirdikleri kadın çantasına altınları doldurup, dışarı çıkmak için kapıya yöneldikleri, kapıyı açamayınca da tekmeleyerek camı kırdıktan sonra kaçtıkları görülüyor.
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Hastanede tedavisi süren Osman B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı: Soygun güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'da 2 kişinin, kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Osman B.'yi yaralayıp, çantaya doldurdukları altınlarla kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


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