Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 21,3 azaldı

Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 21,3 azaldı

10:3123/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

TÜİK'in açıklamasına göre belediyelerce yapı ruhsatı verilen bina sayısı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın 1. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yıllık bazda yüzde 21,3, daire sayısı yüzde 18,7 ve yüz ölçümü yüzde 24,7 azaldı.


Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 27 milyon metrekare olurken, bunun 14,8 milyon metrekaresinin konut, 6,6 milyon metrekaresinin konut dışı ve 5,7 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.


Kullanma amacına göre en yüksek pay 18,9 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,1 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.


YAPI KULLANIMA İZİN BELGESİ

Belediyelerce verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 28, daire sayısı yüzde 25,8 ve yüz ölçümü yüzde 31 azaldı. Bu yapıların toplam yüz ölçümü 25,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 14,1 milyon metrekaresini konut, 5,9 milyon metrekaresini konut dışı ve 5,1 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.


Kullanma amacına göre en yüksek pay 18,1 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 1,9 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar takip etti.


#ilk çeyrek
#TÜİK
#Türkiye İstatistik Kurumu
#Yapı İzin İstatistikleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti