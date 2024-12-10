Belgrad Ormanı imara açılmayacak: Resmi açıklama geldi

"Biz bu adımları atarken halkımızın doğru bilgilendirilmesini odak noktamız olarak belirledik. Çok şükür ki doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Bize son gelen bilgide kamuoyu desteğinin yüzde 90'a ulaştığını da görmüş olduk. İletişimle alakalı hassas yürütmemiz gereken süreçlerden birisi de yine sahipsiz sokak hayvanları konusu oldu. Yıllardır özellikle büyük şehirlerimizde baş gösteren bir sorundu bu. İlgili bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğiyle yasal düzenleme çıktı, Meclisten geçti, yönetmeliği yayınlanma sürecinde. O da inşallah yayınlandığında bu konuyu ülke gündeminden çıkarmak için önemli bir adım atmış olacağız"