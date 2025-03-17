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Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari'de toprağa verildi

Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari'de toprağa verildi

20:2017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
IHA
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Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari'de toprağa verildi
Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari'de toprağa verildi

İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter'in cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenilen 33 yaşındaki Fahrettin Öter, iftar yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Öter, İstanbul Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu. Silahla kendini vurarak intihar ettiği iddia edilen Öter'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirildi.


Öter, Esenyurt Mahallesi'nde defnedildi.


- Fahrettin Öter



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#Hakkari

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