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Ahır ve evleri küle çeviren yangın: Gelinceye kadar bu hale geldi

Ahır ve evleri küle çeviren yangın: Gelinceye kadar bu hale geldi

19:4417/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
AA
IHA
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar kullanılmaz hale geldi. Bozarmut köyü muhtarı Nuh Tekin, yangının çıkış nedenini bilmediklerini, çarşıdan köye gelinceye kadar alevlerin evleri kül ettiğini söyledi.

İlçeye bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Rasim Kaya, Ziya Tekin ve Mehmet Tekin'e ait evlere sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında Rasim Kaya, Ziya Tekin ve Mehmet Tekin'e ait evler ile 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar zarar gördü.

Bozarmut köyü muhtarı Nuh Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının hızlı bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

Çarşıda olduğunu ve yangını haber alınca köye geldiğini ifade eden Tekin, "Gelinceye kadar bu hale geldi. Nasıl başladığını bilmiyorum. Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin çalışması sürüyor." dedi.

#Kastamonu
#Yangın
#Ahır
#Taşköprü

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