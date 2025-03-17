Adalet Bakanı Tunç: Terörün sona ermesi Türkiye için tarihi bir adım olacak

"Son bir yılda İsrail, 200’den fazla gazeteciyi katletti. Böyle bir ülke nasıl Türkiye’nin önünde yer alabilir? Hukuk güvenliği endeksinde de aynı durum söz konusu. Türkiye’nin 117. sırada olduğu iddia ediliyor ancak bu endekslerin nasıl hazırlandığını iyi biliyoruz. Objektif kriterlere dayanmayan masa başı raporları kabul etmemiz mümkün değil"