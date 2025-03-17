Adalet Bakanı Tunç: Terörün sona ermesi Türkiye için tarihi bir adım olacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da basın mensuplarıyla iftar yaptı, açıklamalarda bulundu.
Başkentte iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörle mücadelenin kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, "40 yıldır ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulma eşiğindeyiz. Terör örgütünün silah bırakması Türkiye için tarihi bir adım olacak" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’nin 40 yıldır mücadele ettiği terör sorununun sona erdirilmesi noktasında önemli bir dönemeçte olduğunu söyledi. Tunç, "İmralı ve DEM heyetinin birkaç görüşmesinin ardından yapılan çağrı, terör örgütünün feshine ve silah bırakmasına yönelik. Bunun hayata geçirilmesi, ülkemiz için tarihi bir adım olacaktır" dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ
Dikmen Hakimevi’nde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Tunç, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, bu ayda kardeşlik duygularının daha da güçlendiğini belirtti.
Türkiye’nin terör sorunundan kurtulmasının toplumsal huzur açısından kritik olduğunu ifade eden Bakan Tunç,
"Etnik kökeni ne olursa olsun, bu ülkede herkesin geleceğe huzurla bakacağı bir Türkiye inşa etmeliyiz. 40 yıldır ülkemizin önünde engel olan bu beladan kurtularak, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlamış olacağız"
ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ MESAFELER KATETTİ
Adalet sistemine yönelik reformlara da değinen Tunç, son 23 yılda Türkiye'nin demokratik hukuk devleti olma yolunda önemli aşamalar kaydettiğini belirtti. Bu süreçte anayasa değişiklikleri yapıldığını hatırlatan Tunç,
"Vesayetçi anlayış ortadan kaldırıldı, yargı birliği sağlandı, askeri yargı kaldırıldı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkemesi daha demokratik bir yapıya kavuşturuldu"
dedi.
Basın özgürlüğüne de değinen Tunç, dijital medyanın basın kanunu kapsamına alınması ve dezenformasyonla mücadeleye yönelik düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Sosyal medyada yayılan dezenformasyonun yazılı basını da etkilediğini belirten Tunç,
"Basın özgürlüğünü korumanın yollarından biri, internet ve sosyal medyanın belli bir düzen çerçevesinde işlemesini sağlamaktır
" dedi.
"TÜRKİYE'DE GAZETECİLER MESLEKLERİ NEDENİYLE TUTUKLANMIYOR"
Basın özgürlüğü eleştirilerine de yanıt veren Tunç, Türkiye’de gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklanmadığını belirtti.
"Gazeteci kimliği taşıyan kişiler, eğer farklı suçlardan yargılanıyorsa bu hukukun gereğidir"
diyen Tunç, Türkiye'nin basın özgürlüğü endekslerinde gerilerde gösterilmesini eleştirdi.
Özellikle İsrail’in basın özgürlüğü konusunda Türkiye’nin önünde gösterilmesini eleştiren Bakan Tunç,
"Son bir yılda İsrail, 200’den fazla gazeteciyi katletti. Böyle bir ülke nasıl Türkiye’nin önünde yer alabilir? Hukuk güvenliği endeksinde de aynı durum söz konusu. Türkiye’nin 117. sırada olduğu iddia ediliyor ancak bu endekslerin nasıl hazırlandığını iyi biliyoruz. Objektif kriterlere dayanmayan masa başı raporları kabul etmemiz mümkün değil"
ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, Türkiye'nin hukuk ve adalet sisteminin her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, adaletin sağlanmasının toplumsal barış ve huzurun temel şartı olduğunu vurguladı.
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